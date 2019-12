Migliori amiche da quasi un secolo, si trasferiscono nella stessa casa di cura per stare insieme

Migliori amiche da 78 anni, si trasferiscono nella stessa casa di cura per stare insieme

Olive Woodward e Kathleen Saville sono migliori amiche da 78 anni. Il loro legame è così forte che si sono persino trasferite nella stessa casa di cura per passare il tempo che resta insieme.

La loro speciale amicizia è nata nel 1941 in una scuola di Nottingham (Regno Unito), quando avevano solo 11 anni. Compagne di banco alla Ravenshead School, da quell’incontro in classe le due sono rimaste amiche per tutta la vita e hanno mantenuto il legame crescendo.

Entrambi i mariti lavoravano nella stessa compagnia, la Coal Board, e hanno abitato per anni nella stessa via.

Kathleen Saville ha perso il marito nel 1989, dopo 35 anni di matrimonio, e ha vissuto da sola dopo la sua scomparsa fino all’anno scorso quando si è trasferita nella casa di cura di Berry Hill Park a Mansfield.

Il marito di Olive Woodward ha vissuto invece 15 anni più a lungo di quello di Kathleen ed è morto nel 2004. Olive ha due figlie, cinque nipoti e quattro pronipoti. Dopo aver vissuto da sola per un po’, alla fine ha deciso di unirsi alla sua migliore amica e recentemente si è trasferita nella sua stessa casa di cura, solo per poter passare più tempo con lei.

Le adorabili donne sono le pazienti più anziane della casa di cura, le due migliori amiche hanno entrambe 89 anni. Svelano che il segreto della loro lunga amicizia è stato quello di cercare di litigare poco e di raccontarsi sempre cosa pensano.

