Michelle Hunziker e Tomaso Trussardi di nuovo insieme: il selfie inequivocabile

Il ritorno di fiamma tra Michelle Hunziker e Tomaso Trussardi è ormai ufficiale: la coppia esce allo scoperto nuovamente con un selfie mentre entrambi si abbracciano felici. Che tra i due fosse tornato l’amore era vociferato da tempo, ora con le foto della cena nel locale della maison è stato fugato ogni dubbio. Tomaso ha postato diverse foto tra le sue storie di Instagram, immortalando la moglie con il cane Odino tra le braccia. Intanto la conduttrice tv mostrava sempre sui social i preparativi – dai capelli al trucco – prima di uscire. All’evento era presente anche Vittorio Feltri, che non a caso era stato proprio il Cupido di Michelle Hunziker e Tomaso Trussardi.

A gennaio i due avevano annunciato la separazione con un comunicato: “Dopo 10 anni insieme, abbiamo deciso di modificare il nostro progetto di vita. Ci impegniamo a proseguire con amore e amicizia il percorso di crescita delle nostre meravigliose bambine. La nostra separazione rimarrà un percorso comune e privato. Non seguiranno ulteriori commenti nel rispetto della privacy della nostra famiglia. Michelle e Tomaso”. In estate Hunziker è stata immortalata accanto al chirurgo estetico sardo Giovanni Angiolini, poi a settembre dei due non si è saputo più niente. Senza mai menzionarlo, Tomaso Trussardi ha parlato di lui in una intervista al Corriere della Sera: “Un uomo che si insinua in una relazione in crisi, con una donna sposata e madre di due bambine piccole, non posso considerarlo una persona perbene”.