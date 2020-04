Michela Murgia: “I testi di Battiato? Minch**te assolute, è un finto intellettuale”

Questa volta la scrittrice Michela Murgia ha voluto davvero rischiare: durante la sua consueta rubrica su YouTube, dal titolo “Buon vicinato”, è andata a toccare uno dei mostri sacri della musica italiana. Franco Battiato.

Dopo una lunga discussione su Wolfgang Amadeus Mozart e Lorenzo Da Ponte con la scrittrice Chiara Valerio, con la quale discute abitualmente di tutto – letteratura, musica e cultura – la Murgia si sposta su una discussione che mette al centro la qualità dei testi del cantautore siciliano. Al minuto 7:40 del video qui sotto, circa, ecco cosa ne esce: “Battiato, per esempio, è considerato un autore intellettuale. E invece, tu ti vai a fare le analisi dei suoi testi e sono delle minchiate assolute, citazioni su citazioni e nessuno significato reale. Togli due testi, forse, e il resto…”.

“Ma perché è mistico!” risponde Chiara Valerio, cercando anche di buttarla sul ridere ma spiegando anche che non perché qualcosa non si capisce, allora è da demolire. Ma la Murgia insiste: “Allora, perché Battiato sta dentro questo equivoco clamoroso per cui lui è un cantante intellettuale?” e l’altra risponde “Lui è un intellettuale. Il punto è che non è un intellettuale classico: è un intellettuale col sintetizzatore”.

La frase che ha pronunciato la scrittrice è questa: “‘Cuccurucucu Paloma”? Dov’è la pregnanza del testo? Anche Parco Sempione di Elio mi evoca un mondo però c’è anche un significato nel momento mi sta dicendo: il Parco Sempione è uno dei polmoni di Milano, non lo devi toccare. Con Cuccuruccucu Battiato cosa mi sta dicendo?'”. Secondo la scrittrice Cuccurucucu (citazione della canzone anni ’50 Cucurrucucú paloma nota ad esempio nella versione di Caetano Veloso, ndr) è una minchiata perché non ha una morale.

La Murgia ha proseguito nel voler cercare “il senso”, il significato, il messaggio, la comunicazione impegnativa. La sua interlocutrice, invece, sostiene che nella musica di Battiato hanno una grande importanza il ritmo, l’abilità descrittiva di mondi a sé, la capacità di dipingere immagini sonore. “Battiato è la suggestione” conclude quest’ultima, al che la Murgia sostiene che con ciò il cantautore siciliano avrebbe “suggestionato” due generazioni, facendo loro credere di ascoltare qualcosa di soltanto “figo”.

La scrittrice, libera di rivendicare le sue idee, è stata però fortemente criticata sui social. Tantissimi fan non hanno apprezzato le parole riferite al cantautore.

