Mercatini di Natale 2019 a Roma: date e luoghi

MERCATINI DI NATALE 2019 – Roma, come molte altre città italiane, durante le feste di Natale ospita diversi mercatini natalizi. Di tutti i tipi e per tutti i gusti. Il più famoso e caratteristico è sicuramente quello di Piazza Navona, in pieno centro storico, che da decenni accoglie piccoli e grandi con tantissimi stand e attrazioni.

Mercatino che, nonostante le tantissime vicissitudini burocratiche e giudiziarie subite negli scorsi anni, salvo clamorosi colpi di scena, dal 2 dicembre tornerà ad allietare romani e turisti.

Ma dove si trovano i mercatini di Natale a Roma quest’anno (2019)? In che periodo? Di seguito l’elenco di alcuni mercatini di Natale a Roma nel 2019 (TPI non è responsabile di eventuali cambi di data):

I MERCATINI PIÙ BELLI

Mercatini di Natale a Roma centro

Il mercatino di Natale di Piazza Navona è in programma dal 2 dicembre al 6 gennaio. Non distante il mercatino di Piazza di Spagna: a pochi passi dalla scalinata di Trinità dei Monti, sarà allestito il tradizionale presepe. Da inizio dicembre al 6 gennaio, dalle ore 10 alle 19. Altro quartiere “centrale”: i Parioli. Prevista la terza edizione di “Natale magico ai Parioli” che sarà allestito al SET – Spazio Eventi Tirso, dal 30 novembre al 15 dicembre.

C’è grande attesa poi per il Christmas Wonderland, il villaggio di Natale più atteso e amato della Capitale. L’evento è in programma dal 20 dicembre al 6 gennaio al Pratibus District, in viale Angelico 52. Infine il mercatino di Natale sul Tevere: Stand by the river. L’appuntamento è sul barcone del Baja, all’altezza del lungotevere Arnaldo da Brescia. Le bancarelle saranno allestite sabato 23 novembre, dalle ore 10 alle 18.

Mercatini di Natale a Roma Sud

Natale a Roma non è soltanto in centro ma anche in periferia. A Laurentina ad animare Cinque Colline ci saranno decine di bancarelle che apriranno il 7 e l’8 dicembre. L’appuntamento è alla parrocchia di San Romualdo, in via Nazareno Strampelli. Il quartiere Appio Latino di Roma è pronto ad ospitare un magico villaggio di Natale, la Fabbrica degli Elfi, allestito nello spazio fieristico-culturale ‘Ragusa-Off”, in via Tuscolana 179. L’inaugurazione è in programma per venerdì 6 dicembre alle ore 15 e resteranno aperti fino al 6 gennaio.

A Casal Palocco invece vi aspetta il Villaggio di Natale, al Solara Garden Center in via di Macchia Saponara 247. L’inaugurazione è prevista per domenica 8 dicembre e l’apertura si protrarrà al 6 gennaio, dalle ore 9 alle 19.30. Infine a Testaccio l’appuntamento è fissato il 7 e l’8, il 14 e il 15 dicembre dalle ore 10 alle 18. Il posto è la Città dell’Altra Economia, in Largo Dino Frisullo.