Mercatini di Natale 2019: dove, quando, i più belli da visitare

Come ogni anno, anche per il 2019 arrivano i Mercatini di Natale. Una delle attrazioni più gettonate del periodo delle feste che ormai si estende per quasi due mesi (da inizio novembre a gennaio). Una vera e propria attrazione: molte agenzie di viaggio infatti organizzano brevi partenze di due o tre giorni alla scoperta della magia dei mercatini di Natale italiani e europei.

Una tradizione che arriva dal nord Europa. Tuttavia anche in Italia ci sono diversi mercatini di Natale, concentrati per lo più al Nord, soprattutto in Trentino.

Ma di cosa si tratta? Veri e propri stand, spesso simili a casette di legno, che vendono un po’ di tutto: souvenir, addobbi di Natale, dolci, vin brulé e tanto altro. Quali sono i mercatini di Natale da visitare? Impossibile citarli tutti, per questo abbiamo deciso di stilare una “classifica” dei più belli e interessanti presenti in Italia, ma non solo. Eccoli nel dettaglio con le rispettive date:

I più belli

Chiunque ami i mercatini di Natale sa già che deve prenotare per tempo un fine settimana a Bolzano: il Bozen Christkindlmarkt rappresenta uno dei mercatini più antichi e caratteristici di tutta Italia (e del mondo). Nel capoluogo altoatesino le date di apertura sono 28 novembre 2019 – 6 gennaio 2020.

Basta spostarsi di pochi chilometri da Bolzano – una trentina per la precisione – per visitare un altro dei mercatini di Natale più famosi d’Italia, quello di Merano. Nella cittadina altoatesina le tipiche casette natalizie e i dolci al profumo di cannella si potranno visitare fino al giorno della Befana.

Sempre fino al 6 gennaio è aperto il mercatino di Trento, arrivato alla 26esima edizione.

Non solo il Trentino-Alto Adige, tutto il nord Italia offre mercatini di Natale caratteristici e ricchi di atmosfera. A partire dalla Lombardia, con Bormio e Livigno in Valtellina e il mercato di piazza Duomo nel capoluogo Milano (inaugurato lo scorso 2 dicembre).

In Piemonte, oltre a tanti piccoli mercatini natalizi nei piccoli centri ci sono quello più grande di Torino (in piazza Castello), quelli sul lago di Viverone – con 60 chalet in legno e prodotti artigianali e gastronomici locali – e Domodossola.

In Veneto, oltre al celebre mercato di Cortina d’Ampezzo nel cuore delle Dolomiti, sono da visitare quelli Asiago e di Verona in piazza dei Signori.

Mercatini di Natale 2019: grandi città

ROMA

A Roma i mercatini di Natale sono presenti in quasi tutti i quartieri, ma il principale è quello di Piazza Navona. Il momento culmine di questo mercato è il giorno dell’Epifania.

FIRENZE

La tradizione dei mercatini di Natale ha contagiato anche Firenze: nel capoluogo toscano viene allestito un tipico mercatino natalizio in Piazza Santa Croce.

MILANO

Il mercatino di Natale di Milano si trova in Piazza Duomo, tra via Arivescovado e Corso Vittorio Emanuele II.

TORINO

A Torino c’è praticamente un mercatino di Natale in ogni quartiere: a Borgo Dora il mercatino più “generalista”. A tema in piazza Statuto, in piazza Santa Rita, in Via Buozzi, in Via Amendola e in Corso Marconi.

I mercatini di Natale 2019 all’estero

I mercatini di Natale come detto sono molto diffusi anche, se non sopratutto, all’estero. Quali visitare? Abbiamo scelto di indicarvene uno, quello a nostro avviso che merita di più.

VIENNA

Durante il periodo natalizio la capitale austriaca è letteralmente invasa dai mercatini: ce n’è praticamente uno in ogni zona della città. I più famosi sono: l’Incanto del Natale Viennese allestito in Rathausplatz (piazza del Municipio), il Villaggio Natalizio di Maria-Theresien-Platz, l’Antico Mercatino del Freyung, il Mercatino Natalizio della Cultura di fronte alla Reggia di Schonbrunn.

