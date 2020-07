Meghan Markle contro la Famiglia Reale: “Non mi hanno protetta mentre ero incinta”

Meghan Markle accusa la Famiglia Reale

Il principe Harry e Meghan Markle tornano all’attacco. Dalle memorie legali per il processo per violazione della privacy contro il tabloid Mail on Sunday è emerso che la duchessa di Sussex si sia sentita abbandonata dalla Famiglia Reale, che l’avrebbe lasciata “indifesa” durante la sua gravidanza.

Ma non è tutto. Meghan Markle sostiene anche che grazie al suo matrimonio con Harry le casse britanniche avrebbero intascato un miliardo di sterline. E si difende dall’accusa secondo cui lei e il marito avrebbero sperperato i soldi dei sudditi. La duchessa afferma “non devo nulla ai contribuenti”.

