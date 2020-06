La mascherina chirurgica rosa dei Ferragnez diventa tendenza

Chiara Ferragni e Fedez riescono a fare diventare tendenza non soltanto capi di abbigliamento costosissimi ma anche le mascherine chirurgiche indossate per proteggersi dal Coronavirus. Quelle rosa sfoggiate dai Ferragnez nelle ultime foto Instagram sono state apprezzate dai fan tanto che scorrendo i commenti sotto i post sono tanti i follower che chiedono dove sia possibile trovarle.

Giusto ieri i Ferragnez sono riusciti a trasformare la Cappella Sistina un trend topic Twitter e oggi hanno fatto diventare un dispositivo di protezione medico – fino a qualche mese fa considerato antiestetico – tra gli oggetti più desiderati dal web. Sarà che siamo abituati a vedere le mascherine chirurgiche di colore azzurro, ma in pochi si aspettavano che la coppia di influencer fosse in grado di trasformarle in una moda. Sembra proprio che tutto quello che toccano diventa oro insomma. Fatto sta che le mascherine chirurgiche rosa di indossate da Chiara Ferragni e Fedez sono diventate una chiave di ricerca tra le più cercate di Google Trends.

