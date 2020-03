Il commovente al MoMa di New York: l’incontro dopo 30 anni dalla separazione

È morto Ulay all’età di 76 anni. L’artista tedesco era conosciuto ai più per la grande storia d’amore che ha avuto con Marina Abramovic. Gran parte del pubblico si è commosso guardando quel video dell’incontro dopo 30 anni dalla separazione al MoMa di New York. Era il 2010.

L’ex compagno Ulay sorprese Marina Abramovic presentandosi al museo dove era in corso la sua performance “The Artist is Present”, in cui i visitatori venivano invitati a sedersi di fronte all’artista serba.

Arrivato il suo turno, Ulay si è seduto e ha guardato negli occhi per un minuto la sua ex compagna con la quale ha avuto una storia d’amore di 12 anni. Quell’incontro inaspettato dopo 30 anni di separazione commosse Marina e il mondo intero. Nel video si vedono le lacrime che l’artista non riesce a trattenere.

Marina Abramovic piange nel rivedere Ulay | FOTO

Morto Ulay, l’ex compagno di Marina Abramović

Marina Abramovic è un’artista ma facciamo fatica ad ammetterlo

Marina Abramovic e Ulay: due persone, un solo artista