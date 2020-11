Maradona: la moglie Claudia, le figlie, le madri dei figli e i flirt del Pibe de Oro

Diego Armando Maradona, morto ieri – 25 novembre – all’età di 60 anni, non era solo un campione di calcio. Era una vera e propria superstar. E un latin lover. Sono state tantissime le donne che sono entrate nella vita dell’ex Napoli. La prima fu Claudia Villafane, la sua fidanzata di gioventù da cui ha avuto due figlie, Dalma e Gianina: si sposarono nel 1989. Nel 2004 il divorzio. L’ultima Rocio Oliva. In mezzo tantissime relazioni clandestine e figli. Ma conosciamo meglio le donne e i figli di Diego Armando Maradona che fuori dal campo non ha avuto uno stile di vita esemplare.

Chi è Claudia Villafane, l’ex moglie di Maradona

Come detto, Diego Armando Maradona si è sposato solo una volta. Si unì in matrimonio con Claudia Villafane, la sua fidanzata di gioventù da cui ha avuto due figlie, Dalma e Gianina. I due si sposarono nel 1989, dopo dieci anni insieme e tanti tradimenti, anche e non solo nel suo periodo italiano. Il matrimonio con Claudia è finito nel 2004. Claudia Villafane ha lavorato come amministratrice di una società fondata dall’ex marito. L’anno successivo alla richiesta di divorzio, ossia nel 1999, ha fatto parte del cast della telenovela argentina Muñeca brava. Produttrice di spettacoli teatrali, a metà del primo decennio del 2000 ha lavorato anche con l’ex marito – il loro divorzio è stato ufficializzato nel 2004 – alla tramissione La Noche del 10. L’ex moglie del campione argentino è stata anche concorrente dell’edizione del suo Paese di Celebrity Masterchef.

Le fidanzate e i flirt

Durante e dopo la relazione con Claudia Villafane Maradona ha avuto tantissime donne. “Diecimila”, diceva il suo autista. Famosa la relazione negli anni ’80 con Heather Parisi, all’epoca un’assoluta star della tv. Si conobbero nel 1984, quando Heather partecipava a Fantastico 5: per Diego fu un colpo di fulmine, tra paparazzate in giro a Napoli e litigi più o meno sulla bocca di tutti. Una lunga relazione che finì nel 1986. Poi Cristina Sinagra, da cui ebbe il figlio Diego Jr; Valeria Sabalain, da cui nel 1995 ebbe Jana Maradona; Veronica Ojeda, vent’anni meno di lui, che Maradona lasciò quando aspettava un figlio (Diego Fernando, nato nel 2013); e infine l’amore con la calciatrice, Rocio Oliva, dal 2013 al 2018.

Maradona: i figli del Pibe de Oro

Come detto Diego Armando Maradona dalle sue relazioni ha avuto diversi figli. Quelli riconosciuti sono cinque:

Diego Jr. (1986) : nel 1993 il tribunale riconosce la paternità, dieci anni dopo, nel 2003, avviene il primo incontro tra i due durante un torneo di golf a Fiuggi, mentre solo nel 2007 la leggenda del calcio riconosce ufficialmente il figlio.

: nel 1993 il tribunale riconosce la paternità, dieci anni dopo, nel 2003, avviene il primo incontro tra i due durante un torneo di golf a Fiuggi, mentre solo nel 2007 la leggenda del calcio riconosce ufficialmente il figlio. Dalma (1987) : prima figlia della moglie di Maradona

: prima figlia della moglie di Maradona Giannina (1989) : seconda figlia della moglie di Maradona

: seconda figlia della moglie di Maradona Jana (1995) : all’epoca la ragazza non è stata subito riconosciuta dal padre, che ha seguito un iter molto simile a quello del suo primo figlio, poiché il famoso calciatore era ancora un uomo sposato. Il riconoscimento è avvenuto solo nel 2007, ma il primo incontro con Maradona avverrà ben sei anni dopo.

: all’epoca la ragazza non è stata subito riconosciuta dal padre, che ha seguito un iter molto simile a quello del suo primo figlio, poiché il famoso calciatore era ancora un uomo sposato. Il riconoscimento è avvenuto solo nel 2007, ma il primo incontro con Maradona avverrà ben sei anni dopo. Diego Fernando (2013): nonostante la relazione tra Maradona e Veronica si sia conclusa in maniera burrascosa, il campione ha continuato a voler adempiere al suo ruolo di padre e ha sempre avuto un bel legame con il piccolo Dieguito.

