Mamma vende i giochi dei figli su eBay per comprarsi un mobile bar da 800 euro

Una madre vende i giochi dei figli su eBay per comprarsi un cocktail bar

Una mamma ha messo in vendita i giochi dei figli su eBay per comprarsi un cocktail bar con tanto di insegna LED e bicchieri di cristallo.

Rebecca Rushworth, di Blackpool, ha speso più di 800 euro per comprare l’intero articolo.

Ma i figli Sienna, di 5 anni, e Frankie, di 3, non sono rimasti entusiasti di perdere il proprio bar giocattolo cosicché la madre potesse soddisfare i propri capricci.

Su Facebook, la 34enne ha mostrato i risultati dell’elaborato piano, per cui ci sono volute 6 settimane.

Rebecca ha spiegato: “Pensavo a cosa fare con questo spazio sotto le scale da molto tempo ormai. Andavo tutti i giorni su Pinterest, e questi mobili bar continuavano ad apparire! Era un segnale e dovevo farlo accadere”.

“Dopo qualche bicchiere di vino, ho chiamato il falegname e ho messo su eBay un po’ di robaccia”.

“Lo amo davvero [il cocktail bar], è perfetto per fare conversazione e mi dà ancora più motivi per bere vino. Devo solo invitare alcuni amici per farne buon uso”.

Rebecca ha poi fatto una lista dei suoi nuovi acquisti, tra cui un cactus da 1,50 euro, delle lucine da 7 euro e un’insegna bar che s’illumina da 35 euro.

Altre mamme hanno lodato il coraggio di Rebecca.

“O mio Dio, l’adoro” dice un commento.

“L’interior design è la tua vocazione. Semplicemente stupendo” scrive un’altra.

In seguito, Rebecca ha ammesso: “I bambini non erano molto felici, rivolevano il loro negozio giocattolo, ma l’ho venduto in segreto. Insomma, non lo usavano più e fungeva da soprammobile per poggiarci sopra la sporcizia”.

“Abbiamo finito per metterci dentro borse e scarpe, così ho pensato: ‘Comprerò una cantina’, ma era troppo costoso comprare tutto il vetro per farne una”.

“Allora mi sono detta che potevo avere il mio cocktail bar. Ho messo da parte quello che non usavamo, e avevamo già vecchi bicchieri di cristallo e vecchie cianfrusaglie”.

“Non l’abbiamo ancora provato, ma ho detto a mio marito che dobbiamo farlo al più presto!”.

