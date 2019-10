X Factor 2019, Malika Ayane pubblica gli insulti social ricevuti dopo l’eliminazione di Michele

Malika Ayane ha pubblicato gli insulti che ha ricevuto dopo l’eliminazione di Michele Sette, uno dei concorrenti in gara a X Factor 2019. “Cretina, non capisci un ca…”, “Sei magrebina e vuoi fare l’alternativa eliminando l’unico di colore”, “Tieni il ca…. in mezzo alle cosce”, “Putt… razzista”, sono solo alcuni dei commenti che la cantante in giuria ha ricevuto dagli haters.

Offese sessiste e ingiurie per avere eliminato il concorrente Michele Sette. “Mi sono svegliata molto amareggiata leggendo parte dei commenti alla puntata di ieri – ha scritto Malika Ayane su Instagram – Tranne alcuni molto creativi nell’inadeguatezza, il livello di linguaggio e di pensiero é veramente basso. Basso e violento. Inaccettabile. Non si tratta di orgoglio ferito perché contestata ma di delusione per come ancora in molti confondano la critica con l’offesa e per come il livore divori certe persone e ne accechi l’intelligenza. Le sole parole che si possono utilizzare con leggerezza, sono quelle d’amore. Per le altre vi consiglio di ragionare con calma e sceglierle con cura. Sono una donna adulta e strutturata quindi vi concedo di sentirvi dei paladini della giustizia per avermi chiamata ‘c*******a’ o ‘p*****a razzista’. Se al mio posto ci fosse stata una persona fragile o delicata avreste potuto fare dei danni. Siate più responsabili, siate l’esempio positivo“.

Nella puntata di X Factor 2019, Malika Ayane ha motivato la scelta del voto su Michele Sette con queste parole alla sua squadra: “Caterina Caselli mi ha insegnato che vince chi sbaglia di meno le scelte giuste sono solo quelle meno sbagliate”.

Il post Instagram di Malika ha ricevuto l’appoggio di Laura Pausini, Alessia Marcuzzi, Alessandro Cattelan. E dal profilo ufficiale di X Factor sono arrivati messaggi di solidarietà per la cantante: “Ci fidiamo ciecamente di te”.

“Sono anni che cerco di dire che tutto questo è peggio della “ plastica”, della “ politica”, della “ spazzatura”, perché questo fa marcire il mondo dalla radice…. stiamo diventando la causa e non l’effetto”, commenta Ambra Angiolini.

