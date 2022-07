Mahmood, gaffe in Sardegna con le fan che gli chiedono un selfie

Mahmood sta trascorrendo le sue vacanze estive in Sardegna. Tra un bagno e l’altro, sono tanti i fan che si avvicinano all’artista a caccia di un selfie, e il cantante è sempre gentile e ben disposto a concedersi. L’interprete di “Brividi” si è pero reso protagonista di una clamorosa gaffe.

Due ragazze si sono avvicinate a lui per chiedergli una foto, mentre si trovava in mare. A quel punto, dopo averlo avvicinato, le fan hanno dato ad Alessandro il telefono per scattare l’agognato selfie. Peccato però che lo smartphone sarebbe scivolato dalle mani del cantante finendo rovinosamente in acqua.

Un altro ragazzo ha ripreso la scena e le immagini sono diventate virali sui social. Si vede Mahmood portare le mani alla bocca, visibilmente dispiaciuto per quanto accaduto. Le ragazze pare l’abbiano presa con ironia. Per la prossima volta, il consiglio è di scattare i selfie quando si è comodamente in spiaggia e non in mare!