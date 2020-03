Cosa fare in quarantena? L’appuntamento con lo yoga online su TPI

L’epidemia di Coronavirus ha costretto milioni di persone alla quarantena. Ma anche da casa il mondo non si ferma e sui social impazzano le attività da fare: video tutorial di ricette, lezioni di maglia o workshop di giardinaggio. E come dimenticarsi dello sport? È molto importante in questi giorni non rinunciare ad un po’ di movimento, beneficio per la mente ed il corpo. Per questo TPI in collaborazione con l’insegnate di yoga Silvia Scopelliti, che da anni insegna yoga dinamico e meditazione, ha preparato una lezione di yoga online.

Silvia porta lo yoga a casa per superare la quarantena ora che le palestre sono chiuse. Ha creato su Facebook il gruppo Yoga First in cui – gratuitamente – dà lezioni a tutti con i suoi video. In questa lezione di trenta minuti Silvia con la sua voce ci guida attraverso tutti i passaggi, dal controllo del nostro respiro al mantenere le posizioni della pratica. Una pausa dalle preoccupazioni della giornata, dal lavoro e dai familiari. Un momento da dedicare a noi stessi per rinvigorire il corpo e rafforzare lo spirito. Di cosa avete bisogno? Un tappetino e un paio di cuscini, anche quelli del divano. Ora possiamo cominciare.

