Kate Middleton stupisce ancora: il rapporto con lo staff non ha niente a che vedere con quello che ha Meghan

Kate Middleton e il rapporto con il suo staff: ecco che cosa chiede ai suoi dipendenti

La duchessa di Cambridge stupisce ancora: i tabloid tornano a parlare del rapporto di Kate Middleton con il suo staff. Il Sun, alimentando quella presunta competizione che ci sarebbe tra la duchessa di Cambridge e la cognata Meghan Markle, avrebbe fatto notare delle differenze importanti nel modo in cui l’una e l’altra tratterebbero i propri sottoposti.

Kate Middleton sarebbe particolarmente amata dal suo staff. Secondo quanto si legge sulla stampa britannica, infatti, la duchessa di Cambridge tratterebbe i suoi collaboratori con particolare riguardo. Sarebbero stati loro stessi a lodare la duchessa per la sua “fedeltà”.

La moglie del principe William, secondo alcune indiscrezioni, sarebbe addirittura a conoscenza dei nomi di tutti i suoi collaboratori. Ma non solo: pare anche che la duchessa di Cambridge tratti i suoi dipendenti come amici, ascoltando i loro problemi e dispensando consigli.

Questo atteggiamento sarebbe particolarmente apprezzato dai sudditi, ma anche dalla nonna del marito, Sua maestà la Regina. Per quanto concerne, invece, la cognata, la duchessa di Sussex sarebbe tutt’altro che amata dal suo staff.

Da quando ha messo piede a Buckingham Palace di lei si sono raccontati aneddoti tremendi: Meghan Markle, secondo quanto riportato dai tabloid britannici, non tratterebbe affatto con tatto i suoi collaboratori. Anzi, pare che molti di loro se ne siano andati a gambe levate dopo aver trascorso qualche tempo agli ordini della duchessa.

Qualche tempo fa si era parlato anche di alcuni collaboratori che avrebbero ricevuto messaggi dalla duchessa di Sussex sin dalle cinque del mattino. Insomma,tra anche su questo aspetto Kate Middleton e Meghan Markle sarebbero profondamente diverse.

Questo è quanto raccontano i tabloid britannici, ma per ora non ci sarebbe un riscontro effettivo sulla veridicità di questa notizia. E proprio questo concetto è al centro del comunicato stampa diffuso dal principe William il 2 ottobre, in cui si legge che la duchessa di Sussex sarebbe al centro di un attacco mediatico senza precedenti. Le fake news si moltiplicano sul suo conto e i duchi di Sussex sono stati costretti a intraprendere le vie legali contro un tabloid – il Daily on Sunday – accusato di aver pubblicato una lettera privata di Meghan Markle, senza la sua autorizzazione.

