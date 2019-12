Jason Derulo, la foto in intimo censurata da Instagram: “Sono le mie dimensioni, non posso farci niente”

Ha fatto molto discutere in questi giorni la foto in intimo di Jason Derulo rimossa da Instagram perché ritenuta pornografica. Nello scatto si vedeva il cantante in costume, ma per il noto social network quello scatto era da censurare, per “nudità o attività sessuale”.

Il post incriminato in effetti lasciava intravedere le grandi doti di Derulo, e in questo caso non ci riferiamo alle sue abilità canore. Lo slip nero non lasciava molto spazio alla fantasia, anzi faceva intuire che Derulo sia superdotato.

Per molti utenti si è trattato di uno scatto eccessivo, volgare, e Instagram deve avergli dato ragione. Il cantante americano ha preso con ironia la notizia della censura: “Non posso far niente contro le mie dimensioni…”.

Come è noto, il social di casa Zuckerberg non permette che vengano pubblicati contenuti di nudo. Nelle linee guida di Instagram si legge infatti: “Per diversi motivi non è consentita la pubblicazione di contenuti di nudo su Instagram. Sono inclusi le foto, i video e altri contenuti creati con strumenti digitali che mostrano rapporti sessuali, genitali e primi piani di fondoschiena completamenti in vista”.

Anche se nella foto Jason Derulo era in mutande, quello che si intravedeva chiaramente dallo slip deve essere sembrato eccessivo. La scelta di Instagram ha diviso il popolo dei social, tra favorevoli e contrari. Ovviamente non sono mancati i più maliziosi, secondo cui si trattava di un’immagine ritoccata. “Onestamente non pensavo che quella sarebbe stata la mia foto più amata quando mi sono svegliato quella mattina. Era una foto di mesi fa. Se ho usato Photoshop? Volete vedere? Meglio di no, non ci sono abbastanza donne qui intorno. Ricordate che noi haitiani abbiamo un aspetto diverso”, ha dichiarato in un’intervista il cantante.

Rispondendo agli apprezzamenti dei, e soprattutto delle fan, Derulo ha ammesso di avere “un’anaconda vivente frutto di madre natura”. E ancora, visibilmente arrabbiato: “Perché l’avete fatto? Ho i boxer! Non posso diminuire la mia taglia!”.

Alla fine, con grande ironia, Jason Derulo ha deciso di ripostare la foto incriminata, ma nascondendo la sua “anaconda” con un lungo panino.

