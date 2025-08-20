Due influencer sono stati travolti da un suv, che si è schiantato contro la vetrina del ristorante che stavano recensendo: la vicenda è avvenuta lo scorso 18 agosto in Texas, nel locale Piada. La creator, nota con il nome di NinaUnrated, si trovava insieme al suo compagno per assaggiare e recensire i piatti del ristorante quando improvvisamente un’automobile si è schiantata contro la vetrina del locale, rischiando di investirli. Le immagini sono immediatamente diventate virali sul web. “Questa terrificante esperienza ci ha fatto capire quanto sia preziosa la vita” ha scritto Nina Santiago su TikTok.

La coppia ha avuto la prontezza di alzarsi immediatamente, evitando così il peggio. “Il domani non è garantito. Fai quello che vuoi fare oggi, vivi felice, lascia andare tutto ciò che ti trattiene e perdona tutti. Non hai tempo per queste sciocchezze” ha aggiunto NinaUnrated. Diversi follower hanno elogiato il gesto d’altruismo del compagno della creator: “Un rispetto immenso per quel ragazzo, la prima reazione è stata quella di proteggerla”. Intanto le indagini sono in corso per chiarire le cause dell’incidente, mentre la coppia ha affermato: “Quel suv è spuntato dal nulla e noi non facevamo altro che gustarci un semplice pasto”.