Scenario, apre il nuovo boutique hotel nel centro di Roma

Ha aperto a Roma l’Hotel Scenario, esclusivo boutique hotel situato in Vicolo delle Ceste, in un antico palazzo a pochi passi dal Pantheon. Una struttura d’eccellenza perfetta per i viaggiatori che vogliono assaporare un’atmosfera contemporanea e autentica nel cuore pulsante della Città Eterna. Ha inaugurato la sua attività il nuovo boutique Hotel Scenario, del gruppo d’imprenditori guidati da Giuseppe Massimo Piperno, che ha già curato l’apertura del Boutique Hotel dei Barbieri.

Hotel Scenario è situato all’interno della suggestiva cornice del IX rione – la zona che racchiude il Pantheon, largo di Torre Argentina, via delle Botteghe Oscure e piazza Venezia. Firmato dallo Studio MORQ, Hotel Scenario è una location d’eccellenza dove gli elementi della Roma contemporanea si fondono con quelli della città storica. Un “soggiorno teatrale”, dove il viaggiatore diventa protagonista della scena, in un vortice di antico e moderno. Non a caso il nome Scenario, appunto, chiaro riferimento all’ambiente teatrale.

Il passato e il presente

Le 12 suite di Hotel Scenario, ognuna diversa dall’altra, presentano uno stile semplice e autentico, dove gli antichi soffitti in legno si fondono perfettamente con l’arredamento, realizzato da artigiani locali, in legno, metallo, lino e pelle. Un pannello scorrevole in vetro, concepito come una sorta di grande sipario, separa la zona notte dalla zona servizi; il viaggiatore viene riflesso nella sua stanza, proiettandosi così in uno scenario in cui è l’attore principale.

Spa, ristorante e terrazza

Gli ospiti di Hotel Scenario hanno la possibilità di rilassarsi all’interno dell’esclusiva Spa. Luci soffuse e spazi in vetro caratterizzano i suoi spazi. Sauna, hammam e doccia sensoriale per un momento di relax prezioso e un’esperienza di benessere da non perdere.

Gli “ospiti-attori” potranno inoltre godere della cucina dai sapori autentici dello chef Giorgio Baldari presso il ristorante Archivolto. Il ristorante è oggi quello che un tempo erano le stalle del palazzo. Venti posti a sedere, dedicati non solo alla clientela dell’Hotel, a cui si accede attraversando il delizioso cortile interno di Hotel Scenario.

Ma il fiore all’occhiello è la terrazza. All’ultimo piano del magnifico palazzo che oggi ospita Scenario, la terrazza dell’hotel offre dieci posti a sedere, immersi nella rigogliosa vegetazione tipica della macchia mediterranea. Curata nei minimi dettagli la terrazza si affaccia sui tetti dei palazzi circostanti, in vero stile romano.

