In California sta per arrivare l’hotel dedicato alla Nutella

Per i veri amanti della Nutella questa non può che essere una bella (e golosa) notizia: in California sta per aprire le porte un hotel interamente dedicato alla Nutella. Questa è la bella notizia. La brutta è che sarà aperto per troppo poco: appena un weekend.

L’hotel nascerà nella Napa Valley, nel cuore della California, e sarà inaugurato tra qualche mese, nel 2020. Sui social impazzano le foto delle camere di “Hotella Nutella” che già fanno sognare i tanti ghiotti della celeberrima crema di nocciola della Ferrero.

Girando per l’hotel ci si potrà imbattere in enormi barattoli di Nutella. Altro che quelli da cinque chili: nell’hotel della crema di nocciola più famosa del mondo si troverà in quantità enormi in qualsiasi angolo della struttura.

Ogni dettaglio dell’hotel sarà – ovviamente – a tema Nutella. Andare all’Hotella Nutella significherà anche poter partecipare al Nutella Weekend Breakfast Chef Team. Infatti la colazione come la cena saranno affidati alle mani sapienti dello chef di Food Network Geoffrey Zakarian; mentre il brunch sarà affidato all’esperienza della chef Tanya Holland.

Peccato, però, che il tutto duri appena un fine settimana. E c’è di più: andarci è complicatissimo. Bisognerà partecipare a un concorso a cui si può accedere, però, solo se si è cittadini degli Stati Uniti. La beffa, infatti, è che a dar vita alla fantastica idea sia stato Ferrero Usa. I concorrenti dovranno inviare un video in cui spiegano quanto e perché sia così importante Nutella nella loro colazione. I video migliori vinceranno il soggiorno di ben tre giorni all’Hotella Nutella.

Dal 10 al 12 gennaio i vincitori del contest potranno immergersi nel mondo di Nutella e gustare la crema di nocciole in tutte le salse. Il fine settimana sarà dedicato a “esperienze creative uniche nel loro genere con notevoli arbitri del gusto”, si legge sul sito di Hotella Nutella. Insomma, non resta che aspettare che anche in Italia Ferrero pensi a un concorso del genere, sicuramente in migliaia manderebbero la candidatura!

