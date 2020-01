Harry è partito in queste ore per il Canada: lo rivela la Bbc

Il principe Harry è partito per il Canada per ricongiungersi alla consorte Meghan e al figlio Archie, dopo la formalizzazione della decisione concordata con la regina e il resto dei Windsor di rinunciare dalla primavera allo status di membro attivo della famiglia reale britannica assieme a Meghan.

Lo riferisce il royal correspondent della Bbc Nicholas Witchell citando fonti del palazzo. Il passo indietro dei duchi di Sussex è legato alla decisione di avere una vita più tranquilla e suddividersi ora fra Regno Unito e Canada.

Nelle ultime ore Harry aveva deciso di rompere il silenzio e commentare la scelta di rinunciare al titolo di membri Senior della Famiglia Reale e poi a quello di Altezze Reali, una notizia che aveva fatto il giro del mondo lasciando di stucco i sudditi della Regina: “Il Regno Unito è la mia casa e un luogo che amo. Questo non cambierà mai, ma io e Meghan non avevamo altra scelta”.

“Prima di iniziare devo dire che posso solo immaginare quello che potreste aver sentito o forse letto nelle ultime settimane. Per questo voglio che ascoltiate da me la verità, per quanto posso condividere. Non come un principe, un duca, ma come Harry, la stessa persona che molti di voi hanno visto crescere negli ultimi 35 anni, ma con una prospettiva più chiara”, ha aggiunto Harry parlando in occasione di un evento di beneficenza.

“Sono cresciuto sentendo il sostegno di molti di voi – ha detto il duca di Sussex rivolgendosi ai sostenitori dell’ente benefico – e vi ho guardato mentre accoglievate Meghan a braccia aperte vedendomi trovare l’amore e la felicità che avevo sperato per tutta la vita. Alla fine, il secondo figlio di Diana si era fatto impalmare, evviva!. So anche che mi conoscete abbastanza bene da confidare nel fatto che la donna che ho scelto come moglie abbia i miei stessi valori. È così, ed è la stessa donna di cui mi sono innamorato”.

“La decisione che ho preso per me e mia moglie di fare un passo indietro non è una decisione presa alla leggera. Ci sono stati molti mesi di discussioni, molti anni di battaglie. So che non avevo sempre ragione, ma al punto in cui eravamo, non c’era davvero altra opzione”, conclude il principe.

