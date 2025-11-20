Dopo aver perso una stella nel 2019, lo chef Gianfranco Vissani perde anche la seconda stella e scompare così dalla Guida Michelin Italia. Contattato dal Corriere della Sera, il proprietario di “Casa Vissani”, in provincia di Terni, inizialmente afferma: “Se mi chiama per la Michelin, sappia che non ho nulla da dirle”. Lo chef, poi, assicura di non esserci “rimasto male. La sola perdita per cui ho sofferto e pianto è stata la morte di mia mamma, nel 2020. Mia mamma per me è stata tutto: mamma, appunto. Fidanzata, moglie, amica. Tutto. Quando una persona vive un dolore tanto intenso, il resto non conta”.

“Ho continuato ad andare avanti, è quello che conta. E ora mantengo la rotta. Io, con la mia brigata, sono sempre qui, con la serietà che mi e ci contraddistingue. E con tanta voglia di fare una cucina semplice, gustosa, immediata. Il ristorante grazie al cielo va bene. Lo sanno anche all’estero” continua Gianfranco Vissani, conosciuto anche per aver partecipato a diverse trasmissioni televisive. E riguardo i suoi progetti futuri, lo chef rivela: “Abbiamo ricevuto l’invito da La Liste. Tra qualche ora voleremo a Parigi. Alla fine non c’è solo la Michelin. E in Francia ci andrò a testa bassa, non di chi è abbacchiato ma di chi pensa solo a lavorare”.