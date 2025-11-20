Gianfranco Vissani perde l’ultima stella Michelin: “Non ci sono rimasto male, ho pianto solo per la morte di mia madre”
Lo chef commenta la decisione della Guida Michelin Italia di toglierli anche la seconda stella
Dopo aver perso una stella nel 2019, lo chef Gianfranco Vissani perde anche la seconda stella e scompare così dalla Guida Michelin Italia. Contattato dal Corriere della Sera, il proprietario di “Casa Vissani”, in provincia di Terni, inizialmente afferma: “Se mi chiama per la Michelin, sappia che non ho nulla da dirle”. Lo chef, poi, assicura di non esserci “rimasto male. La sola perdita per cui ho sofferto e pianto è stata la morte di mia mamma, nel 2020. Mia mamma per me è stata tutto: mamma, appunto. Fidanzata, moglie, amica. Tutto. Quando una persona vive un dolore tanto intenso, il resto non conta”.
“Ho continuato ad andare avanti, è quello che conta. E ora mantengo la rotta. Io, con la mia brigata, sono sempre qui, con la serietà che mi e ci contraddistingue. E con tanta voglia di fare una cucina semplice, gustosa, immediata. Il ristorante grazie al cielo va bene. Lo sanno anche all’estero” continua Gianfranco Vissani, conosciuto anche per aver partecipato a diverse trasmissioni televisive. E riguardo i suoi progetti futuri, lo chef rivela: “Abbiamo ricevuto l’invito da La Liste. Tra qualche ora voleremo a Parigi. Alla fine non c’è solo la Michelin. E in Francia ci andrò a testa bassa, non di chi è abbacchiato ma di chi pensa solo a lavorare”.