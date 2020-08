Il tenero gesto d’amore di un ragazzo verso la fidanzata commuove il web

Una coppia di ragazzi stanno passeggiando per strada, ma un dettaglio attira l’attenzione di una passante: il ragazzo indossa scarpe da donna col tacco, mentre la ragazza delle comode sneakers. Una foto scattata in mezzo alla strada, che mostra la coppia di spalle, viene pubblicata su Twitter e diventa virale per il gesto romantico dietro a questa situazione.

La fotografia è stata scattata in Spagna e a pubblicarla tre giorni fa è stata Dahiana Ortiz. In breve tempo l’immagine ha conquistato migliaia di re-tweet e like, finendo anche sui giornali online spagnoli. “Ho visto questa coppia e non potevo non fare una foto, questi sono i piccoli dettagli del vero amore”, ha scritto Dahiana su Twitter.

Ma qual è la ragione di questa bizzarra situazione? Il motivo del gesto è molto semplice: la ragazza aveva i piedi indolenziti a causa dei tacchi e il suo fidanzato, per farla stare comoda, aveva deciso di fare cambio, facendole indossare delle scarpe da ginnastica.

“Quelli siamo io e il mio fidanzato. Mi facevano troppo male i piedi con i tacchi e lui mi ha dato le sue scarpe”, ha confermato una ragazza di nome Maria. Il suo fidanzato Javier a quel punto ha ironizzato: “Ci tengo a precisare che, con i tacchi, io sono molto più diva di lei”.

Alcuni utenti hanno accusato Dahiana di aver violato la privacy della coppia. Ma i diretti interessati, venuti a conoscenza delle foto, non si sono detti dispiaciuti. “Non ti preoccupare, non fa niente davvero”, ha scritto la ragazza a Dahiana. “Quando mi fanno male i piedi, lui mi presta le sue scarpe e si mette le mie coi tacchi, se gli entrano”.

