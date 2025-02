FREESIA è il nuovo brand di borse Made in Italy lanciato nel settembre 2024 dall’intraprendenza di due giovani designer romane: Ludovica Simonetti e Federica Di Meo. Qualità dei prodotti, design minimalista e senza tempo, professionalità e artigianalità sono i punti di forza del marchio che mira a raggiungere un target diversificato, accontentando anche le clienti più esigenti. Ne abbiamo parlato con Federica Di Meo.

Da dove e come è nata l’idea di questo progetto?

“L’idea nasce nel 2022, anche se siamo online sul nostro e-commerce da settembre del 2024, dopo un paio di anni di progettazione. Abbiamo cercato di coniugare il nostro amore per lo stile minimalista con la passione per l’artigianato italiano. Sia io che la mia socia Ludovica proveniamo da un’esperienza nel mondo della moda, avendo fatto insieme un master. Volevamo creare un nostro brand che dimostrasse la nostra visione del bello. Il Made in Italy è il punto forte di FREESIA. Tutte le fasi produttive sono frutto di una tradizione artigianale che ha radici solide nel nostro Paese: garantiamo così una qualità e un’attenzione ai dettagli che rendono uniche le nostre borse”.

Quali sono i punti di forza di FREESIA?

“Cerchiamo di distinguerci con uno stile minimalista e contemporaneo. Le nostre borse sono tutte in pelle di vitello. Cerchiamo di fare dei prodotti timeless, senza tempo, per non seguire troppo le mode del momento, e avere un target ampio e diversificato, specie in termini di età. Per ora abbiamo tre modelli, ma puntiamo ad ampliare la gamma al più presto. Siamo sempre state affascinate dal settore della pelletteria. Realizziamo tutto in Veneto, valorizzando così una piccola realtà locale”.

Puntate quindi sul design minimalista e il Made in Italy.

“Bellezza, artigianalità, passione e cura dei dettagli sono i valori che vogliamo trasmettere con le nostre borse. Cerchiamo di creare prodotti che durino, per evitare il più possibile gli sprechi, con un design che sia senza tempo”.

Progetti per il futuro?

“Speriamo di espandere la collezione con nuovi modelli. Abbiamo inoltre in programma di espanderci anche all’estero, continuando a crescere in modo sostenibile, mantenendo sempre alta la qualità dei nostri prodotti”.

Ludovica Simonetti, 32 anni e Federica Di Meo, 29, entrambe romane. Dopo una laurea in moda rispettivamente presso l’Accademia di Costume e Moda di Roma e La Sapienza e un master in Design degli accessori (borse, piccola pelletteria e calzature) presso l’Accademia di Costume e moda di Roma, le due designer romane hanno maturato numerose esperienze nel campo, ampliando le proprie competenze nella creazione e nel design collaborando con aziende del settore e acquisendo competenze per quanto riguarda la ricerca dei materiali, il processo produttivo e la realizzazione dei prodotti finali.

Oggi, Ludovica e Federica, si lanciano in una nuova sfida tramite cui esprimere le loro idee, i loro valori, la loro creatività attraverso un progetto ambizioso e interessante che ha l’obiettivo di introdurre una nuova visione nel mondo della pelletteria proponendo modelli che non solo siano eleganti e funzionali, ma che raccontino una storia di cura, dedizione e amore per il bello, portando con sé l’autenticità e l’eleganza dell’Italia.