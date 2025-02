Passione, qualità, artigianato, curiosità. Sono questi i valori su cui si fonda il nuovo brand di borse FREESIA, un progetto lanciato nel settembre 2024 dall’intraprendenza di due giovani designer romane: Ludovica Simonetti e Federica Di Meo.

Caratterizzato da un design minimalista, sofisticato ma trasversale mira a raggiungere un target diversificato in termini di stile di fascia di età. Le borse sono create con materiali di ottima qualità, realizzate con pelli di vitello pregiate e fodere in cotone.

Il primo lancio del brand sul mercato è avvenuto tramite e-commerce, oltre al coinvolgimento di diverse figure del mondo social e dello spettacolo nei social media, Instagram e TikTok.

La passione e la qualità sono le colonne portanti di questo progetto, insieme alla scelta di materiali pregiati e di manifattura artigianale, con forme classiche ma rivisitate in chiave contemporanea. L’intento è quello di esprimere l’arte in tutte le sue forme, in particolar modo quella concettuale, il design essenziale e contemporaneo, offrendo al pubblico un design audace e ricercato. Ogni pezzo della collezione è il risultato della passione per il prodotto, curiosità verso il mondo circostante, rispetto per la tradizione e curiosità per l’innovazione.

L’intero processo di creazione e realizzazione di questi accessori è Made in Italy: la ricerca, la fase progettuale e di design, la selezione delle materie prime, la realizzazione di prototipi fino alla fase di produzione e di controllo qualità. In particolare, tutto il processo di prototipa, campionario e produzione si è svolto in Veneto, con l’intento di sostenere l’artigianato italiano, collaborando con piccoli laboratori e produttori locali.

Tutti i prodotti FREESIA vengono realizzate in lotti limitati, impegnandosi così nella lotta contro gli sprechi di eccedenze e garantendo allo stesso tempo la massima attenzione ai dettagli.

Le designer

Ludovica Simonetti, 32 anni e Federica Di Meo, 29, entrambe romane. Dopo una laurea in moda rispettivamente presso l’Accademia di Costume e Moda di Roma e La Sapienza e un master in Design degli accessori (borse, piccola pelletteria e calzature) presso l’Accademia di Costume e moda di Roma, le due designer romane hanno maturato numerose esperienze nel campo, ampliando le proprie competenze nella creazione e nel design collaborando con aziende del settore e acquisendo competenze per quanto riguarda la ricerca dei materiali, il processo produttivo e la realizzazione dei prodotti finali.

Oggi, Ludovica e Federica, si lanciano in una nuova sfida tramite cui esprimere le loro idee, i loro valori, la loro creatività attraverso un progetto ambizioso e interessante che ha l’obiettivo di introdurre una nuova visione nel mondo della pelletteria proponendo modelli che non solo siano eleganti e funzionali, ma che raccontino una storia di cura, dedizione e amore per il bello, portando con sé l’autenticità e l’eleganza dell’Italia.