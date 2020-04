Coronavirus, Flavio Briatore e la tachipirina

Flavio Briatore dice che potrebbe avere contratto il Coronavirus. “A dicembre ho avuto febbre altissima. Ne sono uscito dopo quasi un mese, ho avuto per diverse settimane una tosse fortissima”, ha rivelato lui stesso in alcune trasmissioni televisive come L’aria che tira e Carta Bianca.

Il noto imprenditore ha dichiarato che per guarire ha assunto classici medicinali. “Prendevo la tachipirinha, ma la febbre da 39.7 scendeva al massimo a 39.4 e dopo due ore risaliva di nuovo. Insomma, vivevo di tachipirinha, ero come drogato”.

Sui social si sono scatenate le critiche contro Flavio Briatore: “Oggi happy tour time: vi consiglio un cocktail tachipirinha 1000 con scorza di limone una spruzzata di supposta tritata con ghiaccio e la paura del COVID-2019 passa”, scrive un utente su Twitter.

