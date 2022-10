“Ho visto un Ufo e ha lampeggiato”: un tweet di Flavia Vento scatena l’ironia dei social

Flavia Vento sui social: “Ho visto un Ufo e ha lampeggiato”

“Ho visto un Ufo”: a scriverlo su Twitter è stata la showgirl Flavia Vento secondo cui la fantomatica navicella spaziale le avrebbe inviato dei segnali.

“Stamattina ho visto un ufo erano le 6.30 di mattina guardavo la costellazione di Orione ed è passato in mezzo alla cintura e ha lampeggiato evviva segnali” ha scritto su Twitter la showgirl.

Stamattina ho visto un ufo erano le 630 di mattina guardavo la costellazione di Orione ed e’passato in mezzo alla cintura e ha lampeggiato evviva segnaliiiiiiii — Flavia vento (@Flaviaventosole) October 5, 2022

Inutile dire che il tweet della Vento ha letteralmente scatenato il web con numerosi utenti che hanno sia ricondiviso che commentato con ironia il post della showgirl.

“Io ne ho incontrato uno sulla Casilina, altezza Via Tor Tre Teste. Mi ha fatto i fari” ha scritto un utente, mentre qualcun altro ne ha approfittato per riproporre la foto di Luigi Di Maio in versione Dirty Dancing mentre vola nello spazio.