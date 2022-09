Di Maio in versione Dirty Dancing: il ministro degli Esteri “vola” in una trattoria di Napoli | VIDEO

Di Maio in versione Dirty Dancing: il ministro “vola” in una trattoria di Napoli

È diventato virale sul web il video che mostra il ministro degli Esteri Luigi Di Maio mentre “vola”, sollevato dai camerieri di una trattoria di Napoli, sulle note di Dirty Dancing, il noto film musicale interpretato da Patrick Swayze e Jennifer Grey.

Il ministro, nella città partenopea per la campagna elettorale, ha fatto tappa da Nennella, ristorante situato nel cuore dei Quartieri Spagnoli noto anche per gli show folkloristici organizzati dallo staff.

Show a cui ha preso parte anche l’ex capo politico del Movimento 5 Stelle che, dopo selfie e abbracci con i clienti della trattoria, si è visto sollevare di peso in aria dai camerieri sulle note di (I’ve Had) The Time of My Life, colonna sonora della pellicola statunitense simbolo degli anni Ottanta.