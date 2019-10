Festa dei nonni, le frasi di auguri da dedicare

Stai cercando alcune frasi belle per celebrare la festa dei nonni? Oggi, 2 ottobre 2019, come ogni anno dal 2005, in Italia si celebra la festa dei nonni. Ma quali sono le frasi più belle da dedicare ai nonni? Scopriamolo insieme. Ecco una raccolta di frasi più belle per celebrare la festa dei nonni:

Che un nonno, una nonna, che forse non può più parlare, che è paralizzato, e il nipote o il figlio arriva e gli prende la mano, e in silenzio la accarezza, niente di più. Questa è la cura della vita.

(Papa Francesco)

Se diventare nonni fosse solo una questione di scelta, vi consiglierei a ognuno di voi di diventare nonno. Non c’è divertimento più bello per le persone anziane.

(Hannah Whithall Smith)

Il sorriso di un nonno, un tesoro da custodire tra le più grandi ricchezze.

(Anton Vanligt)

Ci sono padri che non amano i loro figli, ma non c’è nessun nonno che non ami suo nipote.

(Victor Hugo)

È incredibile quanto i nonni ti appaiano giovani una volta che diventi uno di loro.

(Anonimo)

I giocattoli più semplici, quelli che anche il bambino più piccolo riesce ad usare, vengono chiamati nonni.

(Sam Levenson)

Il compito educativo dei nonni è sempre molto importante, e ancora di più lo diventa quando, per diverse ragioni, i genitori non sono in grado di assicurare un’adeguata presenza accanto ai figli, nell’età della crescita.

(Papa Benedetto XVI)

Una casa ha bisogno di una nonna al suo interno.

(Louisa May Alcott)

Gli zii e i cugini sono una cosa buona. I genitori non sono da trascurare. Ma una nonna li vale tutti.

(Fanny Fern)

I nonni sono fatti per amare e aggiustare le cose.

(Anonimo)

Le nonne sono mamme con un sacco di caramelle.

(Anonimo)

Il sorriso di un nonno è un tesoro da custodire tra le più grandi ricchezze.

(Anton Vanligt)

La ragione per cui nonni e nipoti vanno così d’accordo è che hanno un nemico in comune.

(Woody Allen)

I nonni ti vedono crescere, sapendo che ti lasceranno prima degli altri. Forse è per questo che ti amano più di tutti.

(Anonimo)

I nonni sono una deliziosa miscela di risate, atti premurosi, storie meravigliose, e amore.

(Anonimo)

Non c’è complice migliore di un nonno che ti ama.

(Anonimo)

I nonni sono un tesoro.

(Papa Francesco)

Dio sa di non poter essere ovunque, quindi ha inventato i nonni.

(Anonimo)

Quando tutti hanno detto di no, tu chiedilo ai nonni.

(Anonimo)

Mio nonno mi ha sempre detto che il dono più grande è stato la salute, ho sorriso ma dentro ho sempre pensato che il miglior regalo fosse lui.

(Anonimo)

Un nonno è qualcuno con l’argento nei capelli e l’oro nel cuore.

(Anonimo)

Credo che Dio il settimo giorno non si sia riposato, ma abbia fatto i nonni. Accorgendosi che si trattava della più geniale delle sue creazioni, si sia preso una giornata libera per trascorrerla con loro.

(Fausto Brizzi)

Ciò di cui i bambini hanno più bisogno sono gli elementi essenziali che i nonni offrono in abbondanza. Essi danno amore incondizionato, gentilezza, pazienza, umorismo, comfort, lezioni di vita. E, cosa più importante, i biscotti.

(Rudy Giuliani)

Una nonna è un po’ genitore, un po’ insegnante, e un po’ il migliore amico.

(Anonimo)

Ogni uomo ha partecipato, bambino, ai ricordi dei suoi nonni, partecipa, vecchio, alle speranze dei suoi nipoti; abbraccia così cinque generazioni e da cento a centoventi anni.

(Hugo von Hofmannsthal)

Chi dice che gli angeli esistono solo in cielo ed hanno le ali? Io li ho visti in terra e al posto delle ali hanno due braccia pronte a stringermi. Siete voi gli angeli sulla terra, nonni!

(Anonimo)

Ci sono delle cose che solo i nonni sanno, son storie più lontane di quelle di quest’anno. Ci sono delle coccole che solo i nonni fanno, per loro tutti i giorni sono il tuo compleanno. Ci sono nonni e nonne che fretta mai non hanno: nonni e nipoti piano nel tempo insieme stanno.

(Bruno Tognolini)

Se non c’è niente che va bene, chiama tua nonna.

(Proverbio)

È bello passeggiare tenendovi per mano e sapere che queste stesse mani hanno tenuto quella di mamma quando aveva la mia stessa età. Auguri Nonni!

(Anonimo)

Un conservatore è uno che non fa cambiamenti e consulta la nonna quando è in dubbio.

(Woodrow Wilson)

