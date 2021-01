Sui social, si sa, gli haters abbondano. E tra le vittime preferite degli odiatori del web ci sono i Ferragnez. Con ben 22 milioni di follower su Instagram, Chiara Ferragni si trova spesso e volentieri a dover rispondere a commenti a dir poco offensivi nei suoi confronti o verso la propria famiglia. Nelle ultime ore ad esempio, l’imprenditrice digitale è intervenuta per difendere Fedez da un commento di cattivo gusto fatto da un utente. Ecco cosa è accaduto.

Chiara Ferragni ha pubblicato alcuni scatti che la ritraggono insieme al marito. I due appaiono felici e sorridenti, si tengono la mano e si scambiano un tenero bacio. Se la maggior parte dei follower ha risposto con like e commenti affettuosi, uno ha pensato di rovinare l’idillio amoroso scrivendo: “Per infilarti nel letto con lui ci vuole stomaco”. La risposta dell’imprenditrice non si è fatta attendere. Chiara ha infatti replicato: “Ci vuole invece cervello per capire che un commento del genere non ha proprio senso di esistere e chi lo scrive sta cercando il suo attimo di celebrità o proprio non capisce come funziona l’amore”. Il commento piccato di Chiara Ferragni ha fatto il pieno di like.

Come se non bastasse, la moglie di Fedez ha risposto per le rime anche a una donna che ha commentato insinuando che sia ricorsa a un ritocchino: “Wow, dove te le pompi le labbra?”. L’influencer ha prontamente replicato: “Che bel commento fatto da una persona che non capisce nulla di ritocchi estetici. Non mi sono mai rifatta le labbra e anche se lo avessi fatto, come minimo questo commento sarebbe maleducato e inopportuno”.

