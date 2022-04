Fedez potrebbe presto sbarcare su OnlyFans, la piattaforma a pagamento sulla quale è possibile caricare anche contenuti di nudo o sessualmente espliciti. Protagonisti di questo ipotetico profilo sarebbero i piedi di Chiara Ferragni, che di certo farebbero fare follie ai feticisti. Non un business, però, spiega il cantante, visto che il ricavato andrebbe in beneficienza.

Per ora si tratta solo di un’idea, che il rapper ha svelato nel corso dell’ultima puntata di Muschio Selvaggio, con ospite Belen Rodriguez. “Belén tu hai OnlyFans?”, ha chiesto Fedez alla showgirl. Il rapper ha poi aggiunto, con un pizzico di ironia: “Io e mia moglie ne abbiamo parlato. Mia moglie potrebbe pubblicare solo foto dei piedi. Non dei nostri piedi insieme, solo di quelli di Chiara. Poi magari i soldi li dà in beneficenza”. Belen è apparsa perplessa: “Il ricavato dei feticisti intendi? La perversione potrebbe diventare una cosa positiva”. Fedez ha quindi risposto che non ci vede nulla di male se qualcuno ha un feticismo per i piedi.

Belén Rodriguez ha ammesso di non avere idea di cosa sia OnlyFans. Fedez ha quindi spiegato che si tratta di una piattaforma sulla quale ognuno si abbona ai profili a cui è interessato, in modo da poter accedere a contenuti esclusivi: “È un po’ più spinto di Instagram. Puoi fare anche dei nudi artistici”. Belén allora ha commentato: “Ah, io sarei miliardaria. Però, ormai dopo due parti. E per vedere il materiale devono pagare? Dovrei farlo? No, già mi stressa Instagram. Non ce la posso fare”.

Fedez ha infine ammesso di seguire, ma solo per lavoro, alcuni profili OnlyFans: “Io devo dire l’onesta verità, per lavoro mi sono abbonato a dei profili. Mi ero abbonato a dei profili perché abbiamo intervistato in questa sede una ragazza che ha un profilo OnlyFans, Riae, solo per capire come funzionasse. Mi sono abbonato a dei profili così. Avevo fatto l’abbonamento al profilo di Tyga. Un rapper che ha un caz** enorme. Ha un pisello enorme. È un trapper che su OnlyFans fa il pornoattore”.