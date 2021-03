Sanremo, Fedez in lacrime dopo l’esibizione. Interviene Fiorello: “Stava per svenire”

Sanremo, Fedez in lacrime dopo l’esibizione. Fiorello: “Stava per svenire”

Tra gli artisti che sono saliti sul palco dell’Ariston anche Francesca Michielin e Fedez. I due cantanti si sono esibiti con il brano Chiamami per nome. Nonostante sia abituato a cantare davanti a migliaia di fan, Fedez sembra avere avvertito la soggezione di un palco ricco di storia come quello del Festival.

Il duo si è esibito nel brano “Chiamami per nome”. Durante la performance, il marito di Chiara Ferragni è apparso emozionantissimo e alla fine dell’esibizione si è commosso. A quel punto, sono saliti sul palco Amadeus e Fiorello con il carrellino dei fiori per Francesca Michielin. Il mattatore siciliano non ha perso occasione per ironizzare sull’emozione del marito di Chiara Ferragni: “Stava per svenire, io volevo entrare per soccorrerlo”. Risate in studio.

Ho bisogno di un Fedez che si commuove sul comodino. #Sanremo2021 pic.twitter.com/RJ6v9qHzlB — Trash Italiano (@trash_italiano) March 2, 2021

Immediati i commenti su Twitter: “Fedez emozionatissimo, fa tenerezza”. E ancora: “Si percepisce fino a casa la sua tensione”. “Sono felice – conclude una fan – che continuando a cantare si sia sciolto”. E c’è chi lancia un pronostico: “Michielin e Fedez? Li vedo sul podio”.

