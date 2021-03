Fedez torna a parlare degli attacchi di panico: “Stavo per vomitare, vedevo sfocato e mi mancava il respiro”

Fedez, attacchi di panico a Sanremo: “Stavo per vomitare e mi mancava il respiro”

Fedez affronta di petto il tema degli attacchi di panico che lo hanno colpito durante Sanremo. Il cantante si è aperto con il pubblico in una diretta su Twitch ed è tornato a parlare dell’ansia che l’ha attanagliato nei primi giorni del Festival.

La prima sera Fedez è scoppiato in lacrime subito dopo la sua prima esibizione su quel palco dell’Ariston così ricco di storia che deve averlo messo in soggezione nonostante il rapper sia abituato a cantare davanti a migliaia di fan.

Fedez, secondo classificato con Francesca Michielin con la canzone Chiamami per nome, sui social ha confessato: “Quella prima sera pensavo di salire sul palco e vomitare, ma vomitare fisicamente e dire va beh, divento un meme che vomita sul palco e svengo”, ha spiegato. Poi l’esibizione va bene, ma Fedez il giorno dopo si sente male: “Mi sveglio alle 10 di mattina e non respiravo. Ho avuto un attacco di panico come non ne avevo da quando ero adolescente. Sono stato male, vedevo tutto sfocato, mi mancava il respiro ed ero in panico totale. Ho dovuto chiamare il mio psichiatra e la mia terapista che insieme mi hanno calmato. Volevo chiamare l’ambulanza”, ha rivelato il marito di Chiara Ferragni.

Fedez ricorda anche i bei momenti di questa sua prima esperienza a Sanremo: “È stato bello tosto e credo che sia stato uno scarico di adrenalina dell’emozione vissuta, l’ho scaricata tutta d’un botto e infatti poi sono stato a letto tutto il giorno, ero distrutto emotivamente, ma in senso buono. Avevo paura che mi venisse un attacco di panico prima di salire sul palco, non sarei stato nelle condizioni di salire”.

