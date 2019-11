Chi allestisce l’albero di Natale in anticipo è più felice: lo dice la scienza

Allestire l’albero di Natale prima degli altri aiuta a essere più felici

Manca poco al Natale, è iniziato il conto alla rovescia: ancora 29 giorni di attesa e ci potremo finalmente riunire con i nostri cari per celebrare una della festività più importanti dell’anno.

C’è chi si mette all’opera appena può, e inizia ad addobbare la propria casa e a decorare l’albero già da fine novembre, ignorando la tradizione che (almeno in Italia) prevede che l’albero di Natale si allestisca l’8 dicembre. C’è chi invece preferisce attendere gli ultimi giorni, ritrovandosi ad acquistare luci e addobbi poco prima del 24 dicembre.

Ma sembra proprio che siano i primi a essere più felici e a vivere al meglio questa ricorrenza. Secondo una ricerca del 1989 del Journal of Environmental Psychology, decorare la casa provoca emozioni positive e rallegra l’umore. Non solo, gli addobbi natalizi servirebbero anche a socializzare.

I ricercatori spiegano che: “Coloro che hanno pochi amici possono usare decori e idee festaiole come spunto per dimostrare la loro disponibilità a stringere nuove conoscenze”.

Secondo il ricercatore Steve McKeown, fondatore della McKeown Clinic, l’atmosfera natalizia ci fa ricordare la felicità e l’eccitamento che si provava da bambini durante le feste natalizie, e per questo ci fa sentire bene. Inoltre, addobbare le proprie porte e lasciarsi trasportare dall’atmosfera migliora i rapporti di vicinato.

Per quanto in molti vivano l’arrivo del Natale con una certa ansia, dovuta alla pressione per i regali e agli impegni familiari a volte incombenti, sembra invece che concentrarsi sui riti più intimi e piacevoli, come le decorazioni, aiuti a viverlo al meglio. E prima lo si fa, meglio è.

Non resta che iniziare ad appendere i nostri addobbi alle porte, ad illuminare le nostre finestre, a decorare l’albero, o a fare il presepe, per stringere nuove amicizie, ricordare l’infanzia e godersi l’atmosfera.

