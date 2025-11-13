Falsifica certificati, si finge co-pilota e si mette al comando di centinaia di aerei

Un uomo avrebbe falsificato numerosi certificati per fingersi un co-pilota e mettersi alla guida di centinaia di aerei di linea della compagnia lituana della Avion Express. È l’incredibile vicenda raccontata dal New York Post, secondo cui l’uomo, la cui identità non è stata rivelata, non aveva la qualifica per effettuare voli di quel calibro avendo lavorato solamente come co-pilota per la compagnia Garuda-Indonesia. Interpellata sull’argomento, la compagnia lituana ha ammesso di aver assunto il pilota e successivamente di averlo licenziato: “La compagnia è recentemente venuta a conoscenza di informazioni non verificate relative alla sua esperienza professionale. È stata immediatamente avviata un’indagine interna, attualmente ancora in corso”.

La Avion Express ha confermato che i criteri di assunzione sono conformi alle normative aeronautiche assicurando che “la sicurezza è la massima priorità della compagnia”. L’uomo, tramite la compagnia lituana, ha pilotato anche aerei di altre compagnie, tra cui la tedesca Eurowings. La storia ha ricordato quella di Frannk Abagnale Jr, la cui vicenda è raccontata nel film con Leonardo DiCaprio Prova a prendermi, che falsificava le credenziali del personale di bordo per volare gratis. Abagnale, tuttavia, non ha mai pilotato un aereo ma solamente sfruttato le sua abilità di falsario per viaggiare senza pagare.