Click to pray eRosary, il rosario digitale

È un incentivo alla preghiera Click to pray eRosary, il rosario digitale che si attiva attraverso un app facendo il segno della croce. “Il tutto deve avvenire in maniera non frettolosa ma con una gestualità cadenzata, quella propria del pregare”, spiegano gli organizzatori dell’iniziativa che ha avuto luogo in Vaticano.

Grazie al dispositivo si potrà pregare ovunque, e in qualsiasi momento. Ma non solo. È possibile visualizzare anche tutti gli altri utenti che sono in preghiera collegati all’app in tutto il mondo.

Il rosario digitale eRosary costa 99 euro e si collega al cellulare tramite bluetooth. Click to pray eRosary consente di recitare l’Ave Maria con modalità innovative e adatte ai più giovani. L’obiettivo, infatti, è proprio quello di avvicinare i più giovani alla preghiera.

eRosary è un bracciale costituito da dieci grani del rosario consecutivi fatti di ematite e agata nera e da una croce che memorizza tutti i dati tecnologici legati all’applicazione. Quando l’utente prega il Rosario mostra la progressione del rito.

“eRosary serve a coniugare una delle migliori tradizioni spirituali della Chiesa con la migliore tecnologia attuale, per avvicinare soprattutto i giovani alla preghiera mariana, ma con il loro linguaggio” spiega padre Frédéric Fornos, direttore internazionale della Rete mondiale di preghiera del Papa.

“Pensato per raggiungere le frontiere periferiche del mondo digitale dove i giovani si incontrano – continua Fornos – Click To Pray eRosary lavora come pedagogia tecnologica per insegnare ai giovani a pregare il Rosario, a pregare per la pace e a contemplare il Vangelo”.

