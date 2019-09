Sta per arrivare PTinder, la app di incontri solo per persone di sinistra

L’app per incontri politicamente corretta. È ciò che stanno creando un’avvocata e una scrittrice brasiliane. Si chiamerà PTinder, e avrà l’obiettivo di far incontrare persone di sinistra.

L’idea è dell’avvocata brasiliana Monica Goretti Nagime e della la scrittrice Elika Takimoto, docente e coordinatrice di fisica del Centro federale di educazione tecnologica di Rio de Janeiro. L’applicazione, che sarà sviluppata entro fine anno, è simile al famoso Tinder, ma progettata per unire coppie “compatibili anche politicamente”.

In un’intervista al quotidiano Estado de Minas, Takimoto ha assicurato che la piattaforma non sarà solo per i simpatizzanti del Partito dei lavoratori (Pt), fondato dall’ex presidente-operaio, Luiz Inacio Lula da Silva.

“Possono partecipare politici, parlamentari, militanti di tutta la sinistra”, ha detto la creatrice della nuova app per incontri.

Il tutto inizierà con un profilo Instagram chiamato ‘Buon partito di sinistra’, che condividerà storie, hashtag e pubblicazioni, nonché brevi interviste con persone di sinistra in cerca di nuovo amore. “Servirà anche ad aiutare la gente a fare amicizia. Oggi le persone sono molto aggressive”, ha aggiunto Nagime.

