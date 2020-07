Ennio Morricone, il murale dedicato al Maestro nella sua Trastevere

Ennio Morricone, il murale dedicato al Maestro a Roma

L’aureola sulla testa, l’Oscar in una mano e con l’altra il gesto del silenzio. A Trastevere, il rione natale di Ennio Morricone, è apparso nella notte un murale dedicato al Maestro morto ieri, lunedì 6 luglio. L’opera in omaggio al grande compositore italiano è in via delle Fratte è dello street artist Harry Greb.

