Elodie e Iannone, la coppia esce allo scoperto: baci in centro a Milano

Il primo scatto insieme risale alla metà dello scorso ottobre, ora però quella formata da Elodie Di Patrizi e Andrea Iannone è una vera e propria coppia, ufficiale a tutti gli effetti. “Sono ancora innamoratissima di Marracash, se ci sarà un prossimo fidanzato non sarà mai all’altezza”, diceva la cantante fino a pochi mesi fa. Ma sembrerebbe aver fatto sensibili passi avanti, visto che adesso non ha alcun problema a mostrare in pubblico il suo amore per il pilota. Dopo gli scatti social, una nuova “paparazzata” è stata pubblicata dal settimanale Oggi. Lei lo ferma in centro a Milano per dargli un bacio, Iannone, invece, appare distratto: ha notato il fotografo che li sta immortalando e guarda fisso in camera. L’ex campione di motoGp è single dal 2019, dopo essere stato insieme a Belén Rodriguez e per qualche mese con l’influencer Giulia De Lellis.

“Ci conosciamo da un mese. Ci stiamo frequentando, è una bella frequentazione”, ha detto pochi giorni fa l’artista ai microfoni di Verissimo, aggiungendo: “Stiamo bene, parliamo molto, dobbiamo darci il tempo di conoscerci”. Qualche settimana fa Elodie ha anche accompagnato Iannone in pista, apparendo affianco al suo compagno direttamente dai box dell’autodromo di Misano. Altri segnali incoraggianti sullo stato di salute della loro relazione: un weekend insieme a Madrid e un salto a Vasto, in Abruzzo, città di Iannone, per le presentazioni ad amici e parenti. Da un po’ di tempo i due convivono a Lugano, a casa del pilota.