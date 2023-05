Bufera sulla tiktoker Elisa Maino: “Se avessi mosso prima il telefono ora sarei su uno yacht”

Elisa Maino: “Se avessi mosso prima il telefono ora sarei su uno yacht”

È polemica sul web per le dichiarazioni di Elisa Maino, nota tiktoker la quale ha fatto infuriare i follower per una risposta che ha dato a una fan.

Sul suo profilo Instagram, infatti, Elisa Maino ha dato ad alcuni follower la possibilità di farle alcune domande. Alcuni di loro le hanno fatto i complimenti per non avere mai perso l’entusiasmo e avere sempre avuto costanza nel pubblicare i suoi contenuti.

Un commento al quale la tiktoker ha risposto: “Se avessi mosso il telefono così a tredici anni ora sarei sullo yacht. Io non mi sono mai fatta scoraggiare dalle critiche e dagli insulti gratis che ho ricevuto, ho sempre inseguito il mio sogno e per questo ho anche ottenuto molta credibilità”.

Dichiarazione che non è piaciuta ad alcuni fan, che hanno accusato Elisa Maino di essere arrogante. “Prima di parlare dello yacht, vai a spaccarti la schiena in miniera o in cantiere e poi vediamo se abbassi le ali” ha scritto qualcuno.

E ancora: “I social dovrebbero chiudere definitivamente e poi vedrai che invece della barca pensi ai 1200 euro al mese”.

“Il problema non sono questi tiktoker che si improvvisano bravi a fare qualcosa, ma le aziende che li promuovono” è invece il pensiero di un altro follower.