Dove mangiare questo weekend: tre dritte per il fine settimana

Dalla rubrica "Food & Travel" del nuovo settimanale The Post Internazionale-TPI in edicola ogni venerdì. I migliori ristoranti consigliati da Loredana Tartaglia

Mammarà Milano

Un bistrot chic per gastrofighetti nel cuore di Porta Nuova. Chef Christian Busca, biellese di origini ma siciliano d’adozione, cucina tra boiserie in legno e pietra grigia, poltroncine in velluto, grandi lampadari e ampie vetrate. In menu flirtano Nord e Sud tra tonno, panelle, bagna caoda, plin, calamari e pomodori secchi, baccalà, polenta e taggiasche.

DOVE: via Viviani 8 – Milano

TELEFONO: 02.36517928

PREZZO MEDIO: 55 EURO

Locanda Petreja

È quasi certo che il risto con chef Oliver Glowig ai fornelli prenderà a breve la stella della Guida Rossa e allora meglio andare prima che i prezzi salgano per assaggiare una cucina superlativa legata al territorio e ai prodotti umbri. Godereccio il “cotto e crudo di frutta e verdura” o la pasta mista con cozze, roveja, pomodori canditi e rosmarino fritto.

DOVE: loc. Petroro – Todi (Perugia)

TELEFONO: 0759.978543

PREZZO MEDIO: 55 EURO

Osteria Bonelli

Volete prenotare? Meglio mettersi in fila con pazienza per mangiare carbonara, cacio e pepe, amatriciana, castrato, trippa, coda alla vaccinara, gnocchi il giovedì. Approfittando delle chiusure per il Covid hanno ridipinto il locale e tolto il giallo old school alle pareti (io preferivo atmosfera precedente più casareccia). Piatti sempre top.

DOVE: v.le Acquedotto Alessandrino 172/174 – Roma

TELEFONO: 329.8633077

PREZZO MEDIO: 30 EURO

Vino, olio e natura sui Colli Martani

È il Sagrantino, nettare rosso di Montefalco, il protagonista di un fine settimana di relax e bevute in Umbria. I suoi filari di vite disegnano il paesaggio bucolico insieme a ulivi, dimore storiche, trattorie defilate. Prima tappa nella zona dei Colli Martani all’azienda Antonelli San Marco per comprare una buonissima bottiglia di Sagrantino o Trebbiano Spoletino: nello spaccio aziendale c’è anche una “cucina in cantina”. Sempre loro fanno ospitalità enoturistica al Casale Satriano, dentro l’azienda: sei appartamenti indipendenti, giardino, barbecue, camino, riscaldamento, forno a legna e pure giochi per bambini. Scorta di formaggi nelle vicinanze? La dritta è Fattoria Calcabrina, un tripudio di toma stagionata, erborinati, formaggi allo zafferano, affinato in crosta. Olio? Tra Montefalco e Bevagna shopping gourmet alla Macina Rossa oppure da Colle Ciocco della famiglia Spacchetti. Pranzo o cenetta da Oleum, in pieno centro a Montefalco, tra piatti a base di olio extra vergine: da assaggiare parmigiana di gobbi, filetto al Sagrantino, vellutata di sedano di Trevi.