Dove mangiare questo weekend: tre dritte per il fine settimana

SANTAROSA

È una vecchia cabina elettrica trasformata in una sorta di serra con giardino tra l’Arno e Porta San Frediano. Tra poltrone e sdraio fate il brunch fighetto della domenica a Firenze. Aperto dal mattino alla sera, è perfetto anche per una pausa spezzafame con caffè e club sandwich durante la settimana. Pokè e insalate per chi è sempre a dieta.

DOVE: Lungarno Santa Rosa – Firenze

TEL.: 055.2309057

PREZZO MEDIO: 35 EURO

BUATTA

In pieno centro storico per assaggiare la cucina siciliana preparata da Fabio Cardilli, cuoco di origini romane ma trapiantato in Sicilia da anni. Prenotare, se le condizioni atmosferiche lo permettono, un tavolo sul marciapiedi: ordinate sarde a beccafico, caponata, anelletti alla siciliana, polpettone di cinisara alla palermitana. E poi “alloppiarsi”.

DOVE: Via V. Emanuele 176 – Palermo

TEL.: 091.322378

PREZZO MEDIO: 38 EURO

EL GANASSIN

Cucina lombarda e tocco orientale: è il nuovo ristorante di cucina creativa dell’imprenditore Feng Ye. Piatti della tradizione lombarda con contaminazioni orientali tra dimsum, casoncelli tradizionali chiusi come tipici ravioli cinesi, con alga wakame e salvia essiccata, oppure cotoletta alla milanese con verza saltata, cipollotti, salsa tonkatsu.

DOVE: Via dei Sormani 14 – Milano

TEL.: 02.36687680

PREZZO MEDIO: 45 EURO

Terme e trekking: relax maremmano

Passeggiate, bagni termali e anche trekking per i più sportivi. Il relax autunnale è in Maremma, tra vita outdoor e nuotate nella rinnovata piscina-sorgente delle Terme di Saturnia, geyser e bollicine. Sbirciate nel sito web per le offerte. Per entrare in empatia con il luogo prenotate esperienza di trekking con Simone Franci, guida ambientale de Le Orme (cell. 392.1009901), per tragitti fra boschi e sterrati partendo da Manciano e Montemerano. Un clic da instagrammare? Dalla Torre del Cassero a Manciano, la vista arriva fino all’isola del Giglio. Dormire? Alla nuova Locanda Sospesa a Pereta: Johnny ed Elizabeth Petrucci hanno ristrutturato una villa Liberty di famiglia con giardino pensile sulle mura quattrocentesche del borgo. Per mangiare la dritta è Il Tortello, nascosto in un cortile, casereccio, perfetto per mangiare i loro famosi tortelli di ricotta e spinaci o cacio e pepe. Ambiente molto familiare e maremmano. Da riportare a casa i biscotti secchi del Panificio Fratelli Mazzuoli a Montemerano.

