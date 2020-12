Il doodle di Google è dedicato a Sudan il rinoceronte, l’ultimo esemplare bianco settentrionale

Quest’oggi, domenica 20 dicembre, il doodle di Google è dedicato a Sudan, l’ultimo rinoceronte bianco settentrionale maschio la cui storia – che ha toccato tutto il mondo – viene così oggi rievocata grazie al potere di Google. Sudan è morto a marzo 2018 “per complicazioni legate all’età” avevano spiegato gli operatori dell’Ol Pejeta Conservancy in Kenya ed è stata una grave perdita per il mondo animale. A complicare le sue condizioni di salute un’infezione che lo aveva colpito a schiena e gamba destra. “Verrà ricordato per aver fatto crescere nel mondo la consapevolezza della situazione in cui si trovano non solo i rinoceronti, ma anche le altre migliaia di specie a rischio estinzione a causa dell’uomo e delle sue attività”, avevano dichiarato gli operatori.

Chi era Sudan, l’ultimo rinoceronte bianco settentrionale maschio al mondo

Sudan aveva 45 anni: ad oggi restano soltanto 2 esemplari femmine, Najin e Fatu, e pensare che era una specie che aveva popolato alcune aree dell’Africa centrale (Ciad, Sudan, Uganda, Congo), ma fin troppo vulnerabile a causa dei conflitti armati che persistevano nella zona. Sudan il rinoceronte ha vissuto nello zoo di Dvur Kralove nella Repubblica Ceca dal 1975 fino al 2009 e il resto della sua vita in una riserva naturale di Ol Pejeta in Kenya.

