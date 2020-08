Da Bora Bora al Canada, passando per l’Italia e la Thailandia: 10 isole in vendita

Il sogno di avere un’isola tutta per sé da oggi per alcuni potrebbe diventare realtà. Spiagge bianche, mare caraibico, natura incontaminata senza turisti tra i piedi sono solo alcuni dei privilegi dell’avere una fetta di terra di proprietà in mezzo al mare. Al momento sono dieci le isole in vendita: dalla Thailandia a Bora Bora, passando per il Canada e la Sicilia. E tra queste ce n’è una che costa meno di un monocale in centro. Al prezzo di 68mila dollari, infatti, è possibile comprare un’intera isola: la più economica si chiama Echo Island e si trova sulla punta della Nuova Scozia. Tra le più care, invece, troviamo Rangyai Island, in Thailandia, vicino a Phuket, un vero e proprio paradiso terrestre decisamente per pochi: costa 160 milioni di dollari.

10 isole in vendita (in ordine di prezzo)

Rangyai Island (Thailandia), 160 milioni di dollari

Situata ad est dell’isola di Phuket e vicina a Coconut Island, Rangyai è l’isola più grande attualmente in vendita nella regione.

Ifuru Resort (Maldive), 65 milioni di dollari

Motu Tane (Polinesia francese), 39 milioni di dollari

Vicina a Bora Bora, nella Polinesia francese, l’isola di Motu Tane era del magnate dei cosmetici, il francese François Nars.

Isola di Santa Maria (Sicilia), 17 milioni di euro

L’isola di Santa Maria si trova tra Marsala e Trapani, in Sicilia. Nel prezzo è inclusa una villa Belle Epoque, 460 metri quadrati con una piccola cappella del XVI secolo. È di proprietà della famiglia Manzo, fa sapere Il Corriere della Sera.

Katafanga Island, 17 milioni di dollari

Spalathronisi Island (Grecia), 11 milioni di dollari

Young Island Resort, 10 milioni di dollari

Isola Ravaiarina (Italia), 3 milioni di euro

L’isola Ravaiarina si trova nella laguna di Grado, in Friuli.

Deadman Caye (Belize), 299 mila dollari

Echo Island (Nuova Scozia, Canada), 68.104,43 dollari

Leggi anche: Le classifica delle spiagge più costose d’Italia quest’estate

Potrebbero interessarti Pagati per fare sesso e testare materassi: la bizzarra offerta di lavoro TPI FEST 2020!, il best of delle tre serate | VIDEO La carta igienica si srotola verso l’alto o verso il basso? La risposta definitiva