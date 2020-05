Gli eventi diventano digitali e l’Augmented Reality li rende speciali

L’innovazione tecnologica della Augmented Reality in real time e la competenza nella content production sono elementi fondamentali per racconti capaci di generare emozioni. Il mondo degli eventi si sta adattando velocemente a questo particolare momento storico, ma solo chi ha nel proprio DNA grandi expertise tecnologiche e competenze multidisciplinari può fare veramente la differenza.

È il caso di Prodea Group, leader italiano nella live communication, che ha combinato le sue diverse competenze (produzioni televisive, entertainment design, video design, content production, consulenza creativa) per creare format di eventi digitali cross-mediali completamente diversi dall’attuale offerta del mercato. I format digitali Prodea, ideali per convention, meeting, lanci di prodotto, press conference, team building, ecc., restituiscono in modo virtuale agli spettatori tutta la spettacolarità, l’emozione e l’empatia di un vero show live. Dal lato tecnologico i format Prodea si basano sulla creazione di contenuti in Augmented Reality, e Virtual Reality: si possono ricostruire ambienti in 3D virtuali e interattivi sia con gli utenti che con le telecamere utilizzate, keywords che fluttuano intorno al relatore, scenografie virtuali dove immergere i contenuti, oggetti sospesi nell’aria che interagiscono con i gesti dello speaker, grafici che si creano dal pavimento, infografiche e qualsiasi altro contenuto inserite nello spazio fisico, con il solo limite della fantasia.

Il flusso narrativo dei relatori, non più legati ad un power point ma completamente liberi di utilizzare lo spazio come contenitore, viene elaborato dai nostri content curator e dai coach per generare una nuova tipologia di story showing ingaggiante e adatta al media utilizzato. Dal lato contenutistico Prodea combina la sua esperienza negli eventi con quelle delle altre società del gruppo, Showlab (TV Production) e D-Wok (Entertainment Design e Content Production) con la possibilità di creare una vera e propria trasmissione “televisiva” in diretta, mandare in onda video, intersigle e speech degli oratori (ovunque siano nel mondo) con una regia capace di dare ritmo e dinamica al live.

Completano il format l’adabilità di banda, la piattaforma di streaming con la possibilità di interazione con il pubblico (sessioni di Q&A, sondaggi in diretta, networking, social engagement e gamification) e la possibilità di utilizzare il teatro di posa di Prodea a Milano, Area 32, con 1.600 mq di studi attrezzati disposizione. Il mondo delle Tlc e quello dell’automotive sono i primi che hanno reagito positivamente a questo cambio di prospettiva, commissionando a Prodea Group una serie di eventi che da fine maggio saranno on line.

CORONAVIRUS ULTIME NOTIZIE: TUTTI I NUMERI

Leggi anche: 1. Il video con la folla ai Navigli è falsato. Ecco la verità nel filmato di un residente / 2. Esclusivo TPI – Com’è andato davvero il turbolento Consiglio regionale della Lombardia che non ha sfiduciato Gallera: il verbale / 3. “In Lombardia si rischia ancora di morire come mosche. Per la sanità occorre un commissario, ecco chi”: la proposta di Milano 2030

4. Massimo Galli a TPI: “La notte del paziente 1 ho sbagliato anche io” / 5. Bar, ristoranti, parrucchieri, negozi e palestre: le regole per la riapertura / 6. Coronavirus, l’intervista al direttore dello Spallanzani Francesco Vaia | VIDEO

7. “È un’influenza, è colpa del 5G”: tutte le bufale dei complottisti sul Coronavirus, smontate una per una / 8. Gli amori separati dalla frontiera Svizzera-Italia: divisi da una manciata di chilometri e dal dpcm / 9. Svezia, nell’unico Paese europeo senza lockdown ora è boom di morti: “Siamo sorpresi”

TUTTE LE ULTIME NOTIZIE SUL CORONAVIRUS IN ITALIA E NEL MONDO

Potrebbero interessarti Chiara Ferragni sulla quarantena: "Spesso io e Fedez litighiamo. Nessuno ha una relazione perfetta" De Marchi (PD): “Le esperte donne esistono, ma sono escluse dalle task force” Paolo Fox e l’oroscopo 2020: “Situazione bellissima”. Lui si difende: “Non sono un mago”