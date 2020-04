Coronavirus, nasce il trikini: il bikini con la mascherina abbinata

Coronavirus, arriva il nuovo trikini: il bikini con la mascherina coordinata

Dopo l’idea dei box in plexiglass tra gli ombrelloni per consentire agli italiani di andare al mare nonostante la pandemia del Coronavirus, arriva quella del trikini: il bikini con la mascherina abbinata al resto del costume.

La trovata è di Tiziana Scaramuzzo, 45 anni, romana ma residente a Falconara Marittima (Ancona). L’idea della designer sta già riscuotendo successo. “Non pensavo potesse avere tutta questa risonanza – racconta Tiziana Scaramuzzo – e invece ha colpito. L’idea è venuta davvero per gioco. Ho un negozio artigianale, Elexia Beachwear, i costumi li faccio io e vendo soprattutto in questo periodo. Ma con l’attività chiusa, parlando con le mie figlie, ho detto che se proprio dovevamo convivere con le mascherine, che mascherine siano, anche al mare. Ho fatto due prototipi, avevo già i costumi da bagno e ho abbinato loro la mascherina dello stesso colore e della stessa stampa. Poi ho pubblicato le foto sulla mia pagina Facebook e su quella Instagram”.

“Da lì le foto hanno cominciato a fare il giro dei social e sono arrivate le prime richieste, fino all’intervista su Striscia la Notizia. “Se mi copiano l’idea? Pazienza, io non vedo l’ora solo di riaprire il negozio, poi potrò fare il trikini a tutte”, spiega la designer.

Tiziana Scaramuzzo ha già convertito la sua produzione per realizzare mascherine munite di tasca. “La gente le ordina sia al telefono che attraverso i social. Sono tutte in cotone, sono lavabili, non sono certificate come quelle mediche, ma possono contenere la mascherina chirurgica perché hanno una taschina”.

Leggi anche: Box in plexiglass tra gli ombrelloni e separè nei ristoranti: le idee per la riapertura

TUTTE LE ULTIME NOTIZIE SUL CORONAVIRUS IN ITALIA E NEL MONDO

Potrebbero interessarti Gli sms shock di Harry al padre di Meghan Markle: “Se parli con i giornali te ne pentirai” 25 aprile 2020: il testo di Bella Ciao cantata dai balconi oggi Festa della liberazione: cosa si festeggia il 25 aprile