Il premier Giuseppe Conte è ormai per molti un idolo social, e i suoi meme e fan club spopolano su Internet: adesso grazie alla trovata di un utente di Tik Tok è arrivato anche il tatuaggio dedicato al primo ministro, visto come punto di riferimento dell’emergenza Coronavirus e ammirato per le sue puntuali conferenze stampa in cui annuncia un “dpcm” dopo l’altro. L’autrice del tatuaggio di Giuseppe Conte si chiama Bianca Vitale e ha pubblicato sulla piattaforma per teenager un video con il volto del premier stampato sul braccio e l’immancabile scritta: “Andrà tutto bene”, lo slogan principale del periodo di quarantena. Bianca si definisce una “tatuatrice in quarantena”: quando non pubblica video su Tik Tok, lavora in un centro di tattoo a Caserta.

“Mi stanno arrivando un sacco di messaggi tipo ‘Ma sei pazza?’. Ragazzi, amore è follia. Se non fai follie per amore, non ami davvero. Sono io scema o chi ostacola l’amore?”, ha detto la ragazza su Instagram dopo che il video del suo tatuaggio di Giuseppe Conte ha superato le 800mila visualizzazioni e moltissimi siti hanno parlato del suo tatoo. Secondo gli utenti della piattaforma, però, la fan di Conte si sarebbe affidata a una tecnica di disegno temporanea, come l’hennè, solo per fare uno scherzo ai suoi genitori. “Mamma questo diventa virale, ora divento famosa”, aveva detto nel video. E in effetti la trovata le ha regalato un po’ di visibilità.

Leggi anche:

1. Coronavirus, “I nostri meme su Conte strappano un sorriso ai medici che curano i pazienti giorno e notte” 2.Mascherine gratis per tutti: l’azienda italiana tutta al femminile che ha convertito la produzione industriale per il Coronavirus

3. Conte risponde a TPI e scarica Fontana: “Se la Lombardia avesse voluto, avrebbe potuto tranquillamente fare la Zona Rossa ad Alzano e Nembro” 4. Coronavirus, il Governo lavora alla Fase 2: ecco come e quando usciremo di casa

TUTTE LE NOTIZIE SUL CORONAVIRUS IN ITALIA E NEL MONDO

Potrebbero interessarti Giulia De Lellis: il suo libro era fuffa e lei è ricascata in una storia tossica Bellissima Italia lancia la nuova campagna “Bellissima Reloaded” Coronavirus, la mostra di Raffaello riapre online