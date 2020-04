Coronavirus, Steve McCurry e il commovente omaggio al nostro paese: “Aprendo il mio cuore, troverete inciso Italia”

“L’Italia mi ha richiamato a sé più volte di quante ne potrei contare. Vivere bene e pienamente: è questa la filosofia di vita degli italiani e la gioia di vivere non li ha abbandonati neppure in questo periodo”, così inizia il video tributo che il fotografo Steve McCurry ha dedicato all’Italia, in ginocchio a causa dell’emergenza Coronavirus. “Negli ultimi due mesi, l’animo degli italiani ha catturato la nostra attenzione e suscitato il nostro rispetto. Durante la sfida mondiale al Coronavirus, gli italiani hanno mostrato altruismo e coraggio nell’affrontare una tragedia inimmaginabile e nessuno dubita che riusciranno a trionfare su questa avversità”, prosegue McCurry, per poi concludere: “In questo momento sono vicino a tutto il popolo italiano. Siete nel mio cuore”.

Steve McCurry è un fotografo molto famoso che nel suo portfolio può contare su tantissimi meravigliosi scatti dell’Italia e di chi la abita ed è da qui che parte il suo omaggio: il video, pubblicato sulla sua pagina ufficiale Facebook, è una raccolta di questi scatti, fotografie che puntano a cogliere lo spirito, le tradizioni e la bellezza del nostro paese. Il flusso delle fotografie ogni tanto è interrotto per lasciare spazio a citazioni che testimoniano l’amore del fotografo americano per l’Italia. Il fotografo ha condiviso i suoi scatti sul blog personale.

