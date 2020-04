Piacenza, l’emozionante esibizione al pianoforte sulle note di “Nuvole bianche”

Le straordinarie note di “Nuvole bianche”, un pianoforte bianco, il cielo rosseggiante al tramonto. Il tutto in mezzo a una città, Piacenza, ferma a causa del Coronavirus e in attesa, come tutta Italia, di ripartire. Questi gli ingredienti dell’emozionante video realizzato da Cecilia Stella, 21enne studentessa dell’università Cattolica, che ha pubblicato sul suo profilo Instagram una suggestiva versione del brano di Ludovico Einaudi.

“Ho suonato Nuvole bianche per trasmettere serenità e leggerezza a chi mi ascoltava in quel momento e poi a tutti gli utenti dei social network”, ha raccontato la giovane in un’intervista alla testata locale Libertà.it. “È un piccolo dono dedicato a Piacenza e a tutte le famiglie coinvolte nella lotta contro il Covid”. Un brano che dà serenità e speranza, in vista della prossima ripartenza, e che al tempo stesso fa riflettere sul dramma sanitario ed economico causato in questi mesi dall’epidemia di Coronavirus.

