Coronavirus, Banksy dedica un nuovo murales a medici e infermieri | FOTO

Una nuova opera di Banksy sul tema Coronavirus, dedicata questa volta ai medici e agli infermieri, “supereroi” moderni che in molti casi hanno perso la loro vita cercando di salvare quella degli altri dal nemico invisibile che prende il nome di Covid-19. “Game changer”, così è stata ribattezzata l’opera del popolare street artist, è un omaggio al sistema sanitario inglese, in queste settimane messo duramente alla prova dall’emergenza Coronavirus.

Il murales dell’artista misterioso è apparso in un ospedale di Southampton. Protagonista è un bambino che da una cesta piena di supereroi come Batman e l’Uomo Ragno decide di prendere una bambola con le fattezze di un’infermiera. Un tributo che Banksy ha così voluto rendere al personale sanitario britannico, il Nhs. Nel disegno è evidente il tocco dell’artista inglese che finora è riuscito a tenere celata la propria identità.

L’opera è grande circa un metro quadrato ed è stata appesa vicino al pronto soccorso dell’ospedale di Southampton, nell’Inghilterra meridionale. L’artista ha lasciato una dedica: “grazie per tutto il lavoro che state facendo Spero che questo lavoro porti un po’ di luce, anche se è solo in bianco e nero”, e pubblicato una foto del disegno sul suo profilo Instagram.

Anche durante il lockdown per il Coronavirus, d’altronde, Banksy non ha smesso di creare. Prima ha realizzato un graffito all’interno del suo bagno come segno di solidarietà per i milioni di britannici costretti a vivere in isolamento, mentre più di recente l’artista ha aggiunto la mascherina – oggetto diventato ormai d’uso comune – a una delle sue opere più famose, “La Ragazza con l’orecchino di perla” di Vermeer dipinta a Bristol. Ecco la foto del nuovo murales pubblicata sul profilo Instagram di Banksy.

Game Changer Un post condiviso da Banksy (@banksy) in data: 6 Mag 2020

