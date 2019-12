Come addobbare l’albero di Natale 2019: consigli utili

Come addobbare l’albero di Natale 2019

Ci siamo: il Natale è alle porte e in tantissimi sono alle prese con l’addobbo dell’albero di Natale. Ma come si addobba un albero di Natale? Vediamolo insieme. Prima di procedere con l’allestimento è necessario avere in mente la tipologia di decorazione e, soprattutto, i colori che devono essere sempre omogenei sia per le decorazioni sia per le rifiniture. Il consiglio è di optare per nuance natalizie, come l’oro, l’argento, il rosso fuoco e il blu.

Una volta scelti colori e le decorazioni, si può procedere con il montaggio dell’albero di Natale, qualora fosse sintetico, e il suo posizionamento.

Prima di muoversi munitevi di:

Forbici

Taglierino

Multipresa per azionare le luci

Fatto? Ok, iniziamo. Prima di tutto montate la base del vostro albero sintetico, poi inserite il tronco e infine passate ai rami che vanno attaccati partendo dal basso verso l’alto per rendere l’albero più pieno e favorire l’inserimento degli addobbi.

Apriteli tutti uno alla volta, piegandoli all’insù e verso l’esterno: operazione importantissima per evitare buchi e spazi vuoti.

Poi passate alle luci. Fondamentale posizionarle bene: queste vanno distribuite partendo dall’interno del ramo verso l’esterno, in modo da riuscire a nascondere il filo. Meno filo si vedrà, meglio sarà il risultato finale.

Partite sempre dalla base e procedete mano a mano, salendo verso l’estremità superiore.

Capitolo puntale (la stella in cima all’albero). Per assicurarvi che sia dritto, vi consigliamo di utilizzare una canna di plastica e un filo da elettricista; questi due accessori vi serviranno per mantenere ben saldo il vostro puntale alla cima dell’albero.

Ora passiamo alle decorazioni (consigliamo di sceglierle in tono con le luci e il puntale). Come vanno posizionate? Partite dalle palle più piccole, che vanno messe nella parte superiore, e procedete con le palline più grandi da mettere sui rami più bassi.

Inoltre, le sfere vanno posizionate sia sulla parte esterna del ramo che all’interno, in modo da dare maggiore profondità. Per completare le decorazioni dell’albero di Natale sono importanti anche le rifiniture, come i capelli d’angelo (le lunghe strisce argentate). Buon divertimento!

Consigli per il Natale 2019

Sono diversi gli stili e le tendenze per il 2019. In primis il “Rococò” in oro. Adatto a chi non teme di osare, ama il lusso e l’ornamento ad ogni costo. Tanto oro abbinato a toni scuri come il marrone, il blu e il rosso. Poi lo stile Giapponese. Ci spieghiamo meglio: un design essenziale, curato, pulito. Come abbinarlo all’abbondanza natalizia? Semplice, basta decorare gli spazi con misura e sobrietà, ricorrere a materiali il più possibile naturali dai toni neutri. Infine lo stile Folk, un tripudio di colori e stili diversi. Un mix di tinte, tessuti, motivi etnici e grafici. Colori vivi come il rosso, il senape e il blu petrolio.