La città più fredda della Cina: la danza degli abitanti a -53.2 C°

La città più fredda della Cina: gli abitanti a -53.2 C° organizzano una danza per il giorno del solstizio d’inverno

In quella che viene considerata la “città più fredda della Cina”, distretto di Huzhong nella prefettura di Daxing’anling, provincia di Heilongjiang, gli abitanti hanno organizzato una coreografia per il giorno del solstizio d’inverno.

Il distretto cinese ha raggiunto la temperatura record di -53.2 gradi Celsius. Le persone del posto si sono unite in una danza celebrativa in cui hanno riprodotto le cifre della temperatura e hanno organizzato un gioco invernale di spruzzi d’acqua calda che vaporizzando si cristallizzava subito in ghiaccio.

